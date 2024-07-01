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Военное обозрение

«Революционный» боеприпас «потерял» в дальности полета: сорван срок разработки нового высокоточного снаряда Katana

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Источник изображения: topwar.ru

Компания KNDS France продолжает вести разработку нового высокоточного 155-мм снаряда Katana. Однако перспективы этого проекта становятся всё более туманными, как и программы развития САУ CAESAR Mk2, для которой предназначается этот боеприпас.

Впервые данный снаряд был представлен в 2018 году и преподносился в качестве «революционного решения». Ранее разработчик заявлял о том, что новый боеприпас сможет поражать цели на дистанции свыше 60 км с точностью в 10 м. Однако теперь речь идёт о гораздо меньшем расстоянии – «более 45 км». По всей видимости, разработчик столкнулся с серьезными проблемами технического плана и не в состоянии осилить ранее принятые на себя обязательства.

Более того, серьезно сдвигаются вправо сроки начала поставок Katana. Если ранее говорилось о том, что боеприпас поступит в серийное производство в 2023 году, то на днях компания сообщила, что выход на рынок «первого французского высокоточного управляемого снаряда» ожидается только в 2026 году:

Коммерциализация произойдет в течение двух лет.

Источник изображения: topwar.ru

ТТХ снаряда Katana по состоянию на 2022 год (слева) и 2024 год (справа): дальность полета снизилась с 60 до 45 км

Как сказано в официальном заявлении, недавно состоялись стрельбы, продемонстрировавшие точность в несколько метров, в частности, благодаря спутниковой системе геолокации в сочетании с ИНС. Теперь в этом году планируется оценить способность снаряда противостоять различным помехам.

Как можно понять, имеется в виду воздействие средств РЭБ, которые российские войска активно используют на Украине для «глушения» спутниковой навигации вражеских боеприпасов. Как отмечалось в американской прессе, из-за этого резко упала эффективность применения высокоточных средств поражения, используемых ВСУ (ракет HIMARS, 155-мм снарядов Excalibur).

Источник изображения: topwar.ru

Katana

На этом фоне разработчик боеприпаса Katana, и так не уложившийся в сроки и «растеряв» изначальные ТТХ, вынужден изыскивать способы противодействия средствам РЭБ, затягивая еще глубже процесс создания снаряда. В этой связи в полный рост встает вопрос о будущем этого проекта.

При этом следует учитывать, что срыв этой разработки отрицательно скажется на состоянии программы развития французской САУ CAESAR. Её новая модификация Mk2, создание которой ведется с февраля 2022 года, должна была стать «прорывной» именно за счет применения снаряда Katana.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
CAESAR САУ
HIMARS
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