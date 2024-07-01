Войти
РИА Новости

Мантуров и Евкуров провели стратегическую сессию по развитию вооружений

549
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Мантуров и Евкуров провели стратегическую сессию по развитию российского оружия

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров провели в технополисе "Эра" стратегическую сессию по развитию российских вооружений, в том числе дронов с учётом их применения в зоне СВО, сообщили в пятницу секретариате Мантурова.

"В военном инновационном технополисе (ВИТ) "ЭРА" прошла стратегическая сессия под руководством Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.В ходе стратегической сессии обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта боевого применения в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ходе сессии Мантуров отметил важность организованного на площадке "Эры" формата взаимодействия между всеми участниками, задействованными в производстве продукции ОПК.

"Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники - все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями", - цитируется в сообщении Мантуров.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Похожие новости
31.07.2012
В РФ появятся самолеты на девять мест
26.07.2012
Д.Мантуров, Н.Никифоров и С.Шойгу вошли в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия ВВС
09.07.2012
Авиационная составляющая форума "ТВМ-2012"
05.03.2012
От «Града» к «Торнадо»
30.06.2011
В России инициативно ведется разработка маломощных авиадвигателей
12.10.2009
Штурмовики Су-25 еще послужат
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы