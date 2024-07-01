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РИА Новости

"Есть проблемы". Полковник рассказал об острых моментах в работе ПВО РФ

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Работа российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Полковник ВС РФ: конструкторы создают сплошное радиолокационное поле

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Российские системы ПВО, прикрывающие войска ВС РФ и защищающие гражданские объекты, продемонстрировали свои лучшие качества в ходе ведения специальной военной операции, считает полковник ВС РФ, участник второй чеченской кампании, Герой России Аркадий Корольков.

"Они все работают здорово, но мы должны понимать, что есть проблемы, которые, я думаю, в ближайшее время будут решены: с покрытием зоны, с созданием сплошного радиолокационного поля и так далее. Над этим наши конструкторы работают", – рассказал советник управляющего директора АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова" Корольков.

Он выразил убеждение, что разработчики справятся с рядом проблем, и заявил, что, системы ПВО российского производства – лучшие в мире.

"Как бы там ни хвалили они (США, – ред.) свой Patriot, у нас самые лучшие средства противовоздушной обороны", – приводит его слова "360.ru".

В пятницу днем радио Sputnik сообщало, сколько украинских целей уничтожили российские средства ПВО за неделю.

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Страны
Россия
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
КБП
Минoбороны РФ
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