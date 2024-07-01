СМИ: отправка США военных подрядчиков на Украину станет намеренной провокацией РФ

Это может поставить жизни американцев под угрозу, отмечает The Spectator

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Размещение американских военных подрядчиков на Украине для помощи в обслуживании переданной Западом техники равносильно намеренной провокации Москвы. Такое мнение выражено в материале, опубликованном в журнале The Spectator.

По его оценкам, прибытие военных подрядчиков из США на украинскую территорию может быть расценено РФ как "умышленная провокация". Это может поставить жизни американцев под угрозу, отмечает издание.

Телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил 25 июня, что администрация США работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По его информации, это поможет поддерживать эксплуатацию и ремонтировать переданное Киеву Вашингтоном оружие. В Пентагоне сообщили корреспонденту ТАСС, что американская администрация пока не принимала решения о снятии запрета на размещение военных подрядчиков на Украине и не намерена направлять в страну войска.