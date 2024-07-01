Первый боевой ледокол "Иван Папанин" вышел на заводские ходовые испытания

Корабль способен нести вертолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Первый боевой ледокол "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика"), построенный на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, вышел на заводские ходовые испытания. Об этом сообщил ТАСС департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Патрульный корабль "Иван Папанин", построенный для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях", вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления Главного командования ВМФ на рабочем совещании в Адмиралтействе", - говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ, где по специальным программам велась подготовка по эксплуатации техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. Кроме того, экипаж отрабатывал различные задачи в составе корабельных боевых расчетов при помощи учебно-тренажерных комплексов.

Планируется, что по завершению всех испытаний патрульный корабль "Иван Папанин" войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.

Корабли проекта 23350 строятся как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России (в последнем случае - шифр "Ермак", строитель - Выборгский судостроительный завод). Их еще называют многофункциональными кораблями ледового класса с возможностью преодоления льдов толщиной 1,7 метра. В исполнении кораблей для ВМФ России предполагается, что в состав вооружения корабля войдет 76,2-мм артиллерийская установка, возможно размещение в двух контейнерных пусковых установках восьми крылатых ракет "Калибр-К" и/или противокорабельных ракет "Уран". Ледокол способен нести вертолет.