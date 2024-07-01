МО Бельгии отвергло участие европейских военных в конфликте Украине

Начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман сообщил, что проблема обучения украинцев за пределами Украины в том, что перемещения "утомительны" для ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Европейские военные не будут участвовать в боевых действиях "на фронте" на Украине, даже если прибудут в страну для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман.

"Скажем прямо, речь не идет о том, чтобы отправиться на фронт воевать", - сказал он в интервью газете Le Soir, отвечая на вопрос, действительно ли эффективнее обучать украинских военнослужащих на территории их страны. По словам Хофмана, проблема обучения за пределами Украины в том, что перемещения "утомительны" для украинских военнослужащих. Как пояснил начальник генштаба, европейские страны учитывают запрос военных властей Украины на обучение украинцев на их территории, но "любое решение министерства обороны будет зависеть от типов подготовки, места, где она будет проходить, и, прежде всего, от рисков".

Хофман также отметил, что "это в любом случае будет политическим решением".

Ранее сообщалось, что США в будущем могут рассмотреть вопрос о проведении подготовки украинских военных на территории Украины. Как следует из текста двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, Вашингтон и Киев планируют провести консультации по возможным программам тренировок и учений на Украине, "если и когда позволят условия безопасности". В соглашении отмечается, что США "имеют намерение" создать условия для переноса тренировок на территорию Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.