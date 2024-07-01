Войти
ТАСС

МО Бельгии отвергло участие европейских военных в конфликте Украине

452
0
0
Военнослужащие ВС Бельгии
Бойцы бельгийских сил специальных операций в Чаде.
Источник изображения: reddit.com

Начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман сообщил, что проблема обучения украинцев за пределами Украины в том, что перемещения "утомительны" для ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Европейские военные не будут участвовать в боевых действиях "на фронте" на Украине, даже если прибудут в страну для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман.

"Скажем прямо, речь не идет о том, чтобы отправиться на фронт воевать", - сказал он в интервью газете Le Soir, отвечая на вопрос, действительно ли эффективнее обучать украинских военнослужащих на территории их страны. По словам Хофмана, проблема обучения за пределами Украины в том, что перемещения "утомительны" для украинских военнослужащих. Как пояснил начальник генштаба, европейские страны учитывают запрос военных властей Украины на обучение украинцев на их территории, но "любое решение министерства обороны будет зависеть от типов подготовки, места, где она будет проходить, и, прежде всего, от рисков".

Хофман также отметил, что "это в любом случае будет политическим решением".

Ранее сообщалось, что США в будущем могут рассмотреть вопрос о проведении подготовки украинских военных на территории Украины. Как следует из текста двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, Вашингтон и Киев планируют провести консультации по возможным программам тренировок и учений на Украине, "если и когда позволят условия безопасности". В соглашении отмечается, что США "имеют намерение" создать условия для переноса тренировок на территорию Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
США
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.02.2010
Сотканы из противоречий
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
09.10.2009
ИНТЕРПОЛИТЕХ: инновации и перспективы в сфере безопасности
15.07.2009
МАКС-2009 - шаг в будущее
03.04.2008
Сердечные разногласия
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы