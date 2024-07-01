Украина намерена подготовить свой план урегулирования конфликта до конца года

Президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет затягивать конфликт и надеется как "можно скорее прийти к справедливому миру"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Украина не хочет затягивать конфликт и намерена подготовить свой детальный план его урегулирования в 2024 году. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.

"Сейчас мы работаем над тремя детальными планами - энергетика, продовольственная безопасность и обмены [пленными]. Эти вопросы, я убежден, мы решим. Это будет в ближайшее время. Все другие пункты "формулы мира" мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами <...>. Детальный план будет готов в этом году", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась в эфире украинского телемарафона.

Зеленский при этом вновь отметил, что Киев не хочет затягивать конфликт и надеется как "можно скорее прийти к справедливому миру". 27 июня во время поездки в Брюссель на саммит Евросоюза он также говорил, что Украина не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь на поле боя.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.

Россия неоднократно заявляла о неприемлемости так называемой украинской формулы мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.