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ТАСС

СМИ: Эстонии не удалось отправить саперов на Украину из-за бюрократии в Киеве

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Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии
Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Liis Treimann

По информации гостелерадио ERR, эстонская сторона ведет переговоры с киевскими властями об отправке саперов на Украину уже в течение двух лет, однако "решения до сих пор нет"

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Эстония не смогла направить группу саперов на Украину для разминирования ее территории из-за бюрократических проволочек со стороны Киева. Об этом сообщил портал гостелерадио прибалтийской республики ERR со ссылкой на эстонского инструктора Ранно Райдлоо, командированного на Украину для обучения местных военнослужащих.

По его словам, Эстония уже подготовила команду специалистов, однако их отправка едва ли возможна по вине украинской стороны. "Проблема в бюрократии, которая стоит за этим. Украина руководствуется законодательством, касающимся разминирования. Оно включает в себя аттестацию, прохождение отдельной программы в стране", - пояснил собеседник портала.

Как отмечает ERR, эстонская сторона ведет переговоры с киевскими властями об отправке саперов на Украину уже в течение двух лет, однако "решения до сих пор нет". Предполагалось, что срок миссии составит около месяца, при этом эстонские специалисты будут работать на тех украинских территориях, где не ведутся боевые действия. 

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Страны
Украина
Эстония
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