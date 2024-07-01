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ЦАМТО

Парламент Германии одобрил покупку крупной партии ЗУР "Стингер"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 28 июня. Бюджетный комитет Бундестага 26 июня одобрил закупку в США около 500 зенитных управляемых ракет "Стингер" в рамках программы "Иностранные военные продажи" (Foreign Military Sales – FMS).

Стоимость 506 ЗУР в современном варианте FIM-92K Блок.1 с неконтактным взрывателем составляет около 395 млн. евро. Целью закупки является восполнение запасов после передачи 500 ракет "Стингер" в рамках помощи Украине. Поставщиком ЗУР выступит американская компания Raytheon.

Все 506 ракет будут приобретены через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA), которое размещает заказ на поставку в общей сложности 940 ед. "Стингер" (ВС Нидерландов и Италии также намерены приобрести эти ракеты). Ожидается, что поставки для ВС Германии будут выполнены в 2028 и 2029 гг.

ЗУР "Стингер" применяются ВС Германии для стрельбы "с плеча", в составе наземных ЗРК "Оцелот" на базе ББМ "Визель" и для оснащения ударных вертолетова "Тайгер". По некоторым данным, первые зенитные артиллерийские комплексы Skyranger 30 изначально будут оснащены ракетами без неконтактных взрывателей.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2023 года Госдепартамент США принял решение одобрить поставку Агентству НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) в рамках программы "Иностранные военные продажи" 940 ЗУР FIM-92K "Стингер" Блок.1 и сопутствующего оборудования на сумму до 780 млн. долл.

ЗУР предназначены для вооруженных сил трех стран НАТО: Германии, Италии и Нидерландов.

По информации ВС Германии, ПЗРК "Стингер" (Fliegerfaust 2 Stinger – обозначение в ВС Германии) применяется для поражения воздушных целей на дальностях до 6 км и высотах до 3 км. Масса комплекса – 15,8 кг, длина – 1,5 м. Ракета класса "выстрелил и забыл" для наведения на воздушную цель оборудована пассивной инфракрасной ГСН.

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Страны
Германия
Италия
Нидерланды
США
Украина
Продукция
Stinger
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
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