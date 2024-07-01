На вооружении Эквадора замечена модернизированная РСЗО БМ-21 «Град»

Источник изображения: topwar.ru

Арсенал вооруженных сил Эквадора формировался за счет приобретения матчасти у большого перечня стран мира: США, Канады, государств ЕС, Бразилии, Турции, Китая. Немалую лепту внесла и Россия, поставившая такие системы как вертолет Ми-17, ЗРК «Оса», ПЗРК «Игла» и «Стрела-2».

Одним из переданных образцов вооружения является также РСЗО БМ-21 «Град». Недавно данные реактивные установки были замечены в усовершенствованном виде. Попавшие в кадр во время учений системы были размещены не на типовом для них шасси Урал-375Д, а на платформе КамАЗ-43118.

Переход с двухосной базы на 6х6 позволил разместить между кабиной и направляющими стеллажи, на которых можно расположить 40 снарядов. Это дает возможность обойтись без вспомогательной техники в виде транспортно-заряжающей машины, обеспечивая автономность и повышая скорость перезарядки.

Работы по модернизации «Града» начались несколько лет назад. Эквадор получил партию КамАЗ-43118 с 6,7-литровыми двигателями Cummins TD E6 мощностью 226 кВт. Переоборудование РСЗО осуществлялось на мощностях местной компании Advancecorp SA, являющейся официальным представителем ПАО «КамАЗ» в этой стране.

В 2022 году началось резкое снижение её доходности, переросшее на следующий год в убытки. Как можно предположить, это было вызвано переходом в теневой сектор поставок российской техники и комплектующих на фоне всеобъемлющих санкций США и их сателлитов.