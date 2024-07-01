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ЦАМТО

Дивизион РСЗО "Полонез" ВС РБ вышел в назначенный район вблизи госграницы с полным боекомплектом

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«Полонез-М»
«Полонез-М».
Источник изображения: Фото: ztem.by

ЦАМТО, 28 июня. Дивизион РСЗО "Полонез" в рамках внезапной проверки готовности соединений и воинских частей ВС Республики Беларусь участвует в выполнении задач по прикрытию участков госграницы.

Военнослужащие в назначенном районе оборудовали и замаскировали места размещения личного состава и техники, и продолжают выполнять задачи по предназначению.

Как отметил командир дивизиона РЗСО "Полонез", "в соответствии со сложной обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 мин.".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Белоруссия
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