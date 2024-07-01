Дивизион РСЗО "Полонез" ВС РБ вышел в назначенный район вблизи госграницы с полным боекомплектом

ЦАМТО, 28 июня. Дивизион РСЗО "Полонез" в рамках внезапной проверки готовности соединений и воинских частей ВС Республики Беларусь участвует в выполнении задач по прикрытию участков госграницы.

Военнослужащие в назначенном районе оборудовали и замаскировали места размещения личного состава и техники, и продолжают выполнять задачи по предназначению.

Как отметил командир дивизиона РЗСО "Полонез", "в соответствии со сложной обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 мин.".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.