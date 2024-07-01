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ЦАМТО

ЦНИИТОЧМАШ поставил стрелковые тренажеры "Кнут" заказчику

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ЦНИИТОЧМАШ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.
Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

ЦАМТО, 28 июня. ЦНИИТОЧМАШ поставил тренажеры "Кнут", предназначенные для индивидуальной стрелковой подготовки военнослужащих и курсантов военных высших учебных заведений, в адрес заказчика.

Тренажерный комплекс оснащен массогабаритными макетами автомата АК74М, снайперской винтовки СВД, ручных пулеметов РПК74Н1 и ПКМ (6П41 "Печенег"), гранатометов РПГ-7В1, РПГ-26, ГП-25. В составе учебно-стрелкового тренажера применяется мишенный экран, оптический модуль с лазерным импульсом, акустическая система, специализированная программа интерактивной огневой подготовки.

Программное обеспечение комплекса предназначено для обучения выполнению стрелковых упражнений различной сложности из положений "лежа", "с колена" и "стоя".

"Кнут" позволяет овладевать приемами пулевой стрельбы и тренировать стрелковые навыки в разных тактических ситуациях по неподвижным и движущимся целям на дистанциях от 100 до 700 м.

Реалистичность стрельбы достигается за счет применения электромагнитных импульсов и возвратных пружин для имитации отдачи ствола, максимально приближенной к реальной. Использование 3D-визуализации позволяет создать эффект присутствия в настоящих боевых условиях.

Стрелковая подготовка на тренажере рассчитана на 10-12 занятий по 15 мин. в день. Обучение полностью соответствует требованиям курса стрельб из стрелкового оружия Вооруженных Сил Российской Федерации.

ЦНИИТОЧМАШ – единственный разработчик и производитель данного тренажера. Созданный в 2004 году, "Кнут" несколько раз модернизировался с целью адаптации к требованиям российских силовых структур.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
ГП-25 Костер
Печенег
ПКМ
РПГ-7
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Военные учения
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