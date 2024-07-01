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ТАСС

В Дании подготовили первых 50 техников ВСУ для обслуживания F-16

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Самолет F-16 ВВС Дании
Самолет F-16 ВВС Дании.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Они отправились домой, чтобы помочь в подготовке этих самолетов на Украине, сообщил глава ВВС Дании Ян Дам

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. 50 первых специалистов Вооруженных сил Украины по обслуживанию истребителей F-16 закончили обучение в Дании и отправились домой, чтобы помочь в подготовке этих самолетов на Украине. Об этом в интервью телеканалу TV2 сообщил глава ВВС королевства Ян Дам.

"Мы уже завершили [подготовку] первых 50, большинство из которых отправились домой, чтобы помочь в подготовке первых истребителей. Сразу после летних каникул мы займемся следующими 50", - отметил он, добавив, что первая партия пилотов еще не полностью завершила обучение. "Первые из них очень близки к готовности", - сказал Дам.

Первый из 19 датских самолетов F-16 будет доставлен в Украину летом, но точная дата не раскрывается. Около 100 украинцев "пройдут подготовку для выполнения вспомогательных задач, таких как механики, специалисты по вооружению и наземный персонал для украинских авиабаз". До конца года будут обучены около 20 украинских пилотов.

Дам считает, что пройдет еще много времени, прежде чем датские F-16 изменят ситуацию для Украины, поэтому призывает не возлагать на истребители слишком большие надежды. "Здесь нам, вероятно, следует быть более реалистичными. F-16, безусловно, окажет влияние, но не изменит правила игры. Ни в этом месяце, ни в ближайшие месяцы", - говорит глава ВВС, добавляя, что, прежде чем самолет сможет быть эффективным на поле боя, "требуется долгосрочное восстановление украинских ВВС, правильное вооружение и адаптация к сложным боевым задачам". Он рекомендует ВСУ "научиться правильно пользоваться этими самолетами, прежде чем они будут выполнять какие-либо рискованные миссии" и подчеркивает, что "могут пройти месяцы и годы, прежде чем они дадут решающий оперативный эффект".

Глава ВВС Дании также рассказал, что датским специалистам "несколько раз приходилось менять и адаптировать программу тренировок", частично из-за того, "что знание английского у пилотов оказалось хуже, чем мы ожидали". "Кроме того, существуют серьезные культурные различия в переподготовке пилотов с российских самолетов МИГ на самолеты F-16 американского производства и западные боевые методы", - считает он.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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Продукция
F-16
Персоны
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