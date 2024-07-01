Hyundai Rotem рассчитывает в сентябре подписать второй исполнительный контракт на поставку Польше ОБТ K2

Президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на церемонии встречи в Гдыне доставленных из Южной Кореи первых десяти танков K2 Black Panther и первых 24 самоходных гаубиц K9PL (K9A1) Thunder из числа заказанных польской стороной по контрактам от августа 2022 года, 06.12.2022.

ЦАМТО, 28 июня. Южнокорейская компания Hyundai Rotem рассчитывает в сентябре подписать второй исполнительный контракт на поставку основных боевых танков K2 ВС Польши.

По информации Yonhap, об этом в кулуарах оборонной выставки Eurosatory-2024 в Париже заявил глава Агентства оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) Сеок Чон Гун.

В августе 2022 года Hyundai Rotem заключила с Агентством вооружений МНО Польши первый исполнительный контракт на сумму 4,49 трлн. вон (3,25 млрд. долл.) на поставку партии из 180 танков K2. Месяцем ранее стороны заключили рамочное соглашение, предусматривающее поставку ВС Польши до 1000 танков K2. Исполнительные контракты на поставку оставшихся ОБТ стороны пока не подписали из-за проблем с финансированием сделки.

Тем не менее, как заявил журналистам Сок Чон Гун, существует высокая вероятность того, что второй исполнительный контракт на экспорт танков K2 будет подписан в ходе Международной выставки оборонной промышленности в Польше в сентябре этого года.

В настоящее время в переговорах о продаже принимают участие представители южнокорейского правительства и стороны уверенно нацелены на заключение второго исполнительного контракта в ходе выставки MSPO-2024.

Сеул и Варшава в последние годы существенно укрепили связи в сфере оборонной промышленности. Помимо покупки танков К2, южнокорейские компании заключили крупные сделки на поставку Польше самоходных гаубиц К9, легких истребителей FA-50 и реактивных систем залпового огня "Чунму".

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с тремя южнокорейскими компаниями рамочные соглашения, связанные с приобретением танков, гусеничных самоходных гаубиц и легких боевых самолетов в Республике Корея. Предметом рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem, является приобретение в общей сложности 1000 танков K2 и адаптированной к требованиям ВС Польши версии K2PL вместе с сопутствующей техникой, пакетами обучения и логистики, боеприпасами и технической поддержкой производителя.

В августе 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с Hyundai Rotem первый исполнительный контракт стоимостью 3,25 млрд. долл. (16 млрд. злотых) на поставку ВС Польши в течение 2022-2025 гг. 180 основных боевых танков K2, включая пакеты обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 120-мм боеприпасов различных типов).

Первая партия из 10 ОБТ K2 была доставлена в порт Гдыня в декабре 2022 года. Позднее в Польшу были доставлены еще три партии танков. На текущий момент ВС Польши получили 46 ОБТ K2 из 180 заказанных танков первой партии.