WSJ: Израиль медлит с поставкой восьми Patriot Украине из-за "Хезболлах"

По информации газеты, Израиль также опасается, что военная помощь Киеву может "ухудшить отношения с Москвой" и привести к нарушению договоренностей, позволяющих израильским ВВС проводить операции в воздушном пространстве Сирии

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Израиль выразил сомнения в целесообразности передачи Украине восьми систем противоракетной обороны Patriot ввиду обострения противостояния с ливанской шиитской милицией "Хезболлах". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации одного из источников издания, изначально Израиль допускал возможность отправки восьми зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Теперь еврейское государство полагает, что ЗРК потребуются в "случае возникновения конфликта с "Хезболлах" на севере страны". Как говорится в публикации, Израиль также опасается, что военная помощь Киеву может "ухудшить отношения с Москвой" и привести к нарушению договоренностей, позволяющих израильским ВВС проводить операции в воздушном пространстве Сирии.

По данным газеты, передача Израилем батарей фактически утроит арсенал этой модели ЗРК у Украины. В настоящее время Киев располагает четырьмя комплексами Patriot, два из которых были переданы европейскими странами.

27 июня британская газета Financial Times сообщила о переговорах о возможной поставке Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала Израиль передаст комплексы США, а уже затем они окажутся в распоряжении Украины. Сделка еще не закрыта. Источники издания рассказали, что Украина контактировала по этому вопросу как с американскими должностными лицами, включая госсекретаря Энтони Блинкена и помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, так и напрямую с представителями Израиля.