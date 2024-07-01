Возможен «дружественный огонь»: в Сирии разбился американский БПЛА MQ-1 Grey Eagle

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Военная группировка армии США и их союзников на Ближнем Востоке лишилась еще одного весьма дорого в прямом смысле слова разведывательно-ударного беспилотника. В арабском сегменте соцсетей распространяются кадры обломков американского БПЛА MQ-1 Grey Eagle.

Сообщается, что американский дрон с ракетами класса «воздух-поверхность» Hellfire на борту упал вчера в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор недалеко от города аль-Бусайра. Эту территорию контролируют, а правильнее сказать, оккупируют, военные США и их местные союзники. Это зона активных боевых действий. Точная причина крушения беспилотника неизвестна. Американские военные уже находятся на месте падения БПЛА и собирают обломки для выяснения причин жесткого приземления дрона.

Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как в результате удара беспилотника погиб боец иракской вооруженной группировки Катаиб Сайид аш-Шухада недалеко от города аль-Букамаль в южной сельской местности Дейр-Эз-Зора, которая контролируется сирийскими правительственными силами. Катаиб Сайид аш-Шухадакль является ключевой группировкой Исламского сопротивления в Ираке (IRI), которая начала активную фазу боевых действий против возглавляемой США военной группировки в Сирии и Ираке после вторжения армии обороны Израиля в сектор Газа.

Российский Центр по примирению в Сирии, входящий в состав Министерства обороны России, позже сообщил, что удар был нанесен как раз боевым беспилотником вооруженных сил США MQ-1 Grey Eagle. Центр также сообщил, что в результате удара были убиты или ранены несколько мирных сирийских граждан.

Около 10:30 вечера [19:30 по Гринвичу] 21 июня многоцелевой беспилотник MQ-1C так называемой международной антитеррористической коалиции из воздушного пространства Ирака, не нарушая воздушного пространства Сирии, нанес удар по грузовику, двигавшемуся в районе города Аль-Букамаль (Абу-Кемаль). В результате атаки погибли и получили ранения граждане Сирии

— заявил 22 июня на брифинге начальник Центра по примирению в Сирии Минобороны РФ генерал-майор Юрий Попов.

Есть предположение, что американский разведывательно-ударный дрон стоимостью около 25 миллионов долларов MQ-1 Grey Eagle вчера сбили боевики IRI в ответ на убийство одного из своих лидеров. Ранее, 18 января, сообщалось, что члены этой группировки сбили американский боевой беспилотник MQ-9 Reaper над северо-восточной иракской провинцией Дияла. Причем дрон находился на большой высоте, что говорит о наличии у исламистов достаточно современных средств ПВО.

Обычно командование армии США объясняет очередную потерю БПЛА техническими неисправностями, но на этот раз появились и другие версии. Некоторые сирийские источники утверждают, что произошел так называемый «дружественный огонь», и дрон был сбит самими американскими военными, принявшими его за иранский беспилотник. Ранее такое уже случалось на одной из военных баз США на Ближнем Востоке. В конце февраля немецкий фрегат «Гессе» в Красном море по ошибке обстрелял американский беспилотник MQ-9 Reaper, перепутав его с беспилотником йеменских хуситов. Правда, вроде как корабельная ПВО промахнулась.

Наибольшее количество тоже очень не дешевых сбитых американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper на счету йеменских хуситов. В конце мая боевики военизированного крыла йеменских повстанцев «Ансар Аллах» заявили, что, считая с осени прошлого года, они сбили ракетой «земля-воздух» вроде как собственного производства пятый по счету американский БПЛА стоимостью около 30 миллионов долларов. По другим данным, хуситы к настоящему времени сбили уже семь или даже девать американских беспилотников. Эксперты отмечают, что потери столь дорогостоящих беспилотников существенно ослабляют как разведывательные, так и ударные возможности военной коалиции во главе с США на Ближнем Востоке.