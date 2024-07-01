Зампостпреда США в ООН: Нужно лишить хуситов оружия

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует от йеменских повстанцев прекратить нападения на корабли. Резолюция также призывает к срочным действиям по устранению нарушений морской безопасности на важном водном пути Ближнего Востока.

Резолюция была принята 12 голосами «за», при этом Россия, Китай и Алжир воздержались. В резолюции содержится требование к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ежемесячно информировать о нападениях хуситов в Красном море и Аденском заливе.

Судоходство на этом маршруте резко сократилось в объёмах, что имеет решающее значение для рынков Азии, Ближнего Востока и Европы. При этом хуситы объявили, что будут продолжать нападения до тех пор, пока продолжается война в секторе Газа.

Именно тем, что резолюцию нужно принимать сначала по Газе, где прекращение войны Израилем автоматически бы сняло вопрос ударов хуситов по кораблям в Красном и Аравийском морях, и объяснили делегации Алжира, Китая и РФ своё голосование в качестве воздержавшихся.

С ноября хуситы атаковали более 60 кораблей на этом водном пути, используя ракеты и беспилотники. Одно судно было захвачено, два потоплены. Сами хуситы заявляют, что нанесли успешный удар по одному из американских авианосцев. Некоторое время назад он был вынужден покинуть воды Красного моря.

Хуситы утверждают, что их целью являются корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией. При этом в упомянутых странах пытаются заявлять, будто бы некоторые из атакованных судов к ним не имеют никакого отношения.

Принятая в четверг резолюция стала продолжением резолюции, принятой 10 января, которая также осуждала и требовала немедленного прекращения нападений со стороны хуситов. Новая резолюция призывает к осторожности и сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации в Красном море и в регионе в целом.

Заместитель постпреда США Роберт Вуд, выступая от имени США и Японии, которые выступили соавторами резолюции, заявил после голосования, что атаки хуситов «угрожают международному миру и безопасности» и представляют собой «глобальную проблему», которая «требует глобального решения». А вот война Израиля в Газе и бомбардировки Ливана, надо полагать, угрозы миру и безопасности не представляют, если руководствовать логикой авторов этого документа.

Вуд:

Нужно лишить хуситов оружия. Эта резолюция обязывает все страны соблюдать эмбарго на поставки оружия этой группировке и другим лицам, подрывающим стабильность Йемена.

Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин неоднократно призывал хуситов прекратить нападения на коммерческие суда, но воздержался, как и в январе, поскольку некоторые ключевые элементы резолюции могут иметь негативные последствия и привести к дальнейшей эскалации региональной напряжённости.

Гэн Шуан также отметил, что немедленное и прочное прекращение огня в секторе Газа может помочь охладить ситуацию в Йемене и на Красном море.