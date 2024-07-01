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ЦАМТО

Уганда приступила к производству бронеавтомобилей класса MRAP "Торнадо"

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MRAP "Торнадо" (Tornado)
MRAP "Торнадо" (Tornado).
Источник изображения: www.armored-cars.com

ЦАМТО, 28 июня. Уганда приступила к производству на территории страны бронированных автомобилей класса MRAP "Торнадо" (Tornado) с колесной формулой 4x4 разработки базирующейся в ОАЭ компании Streit Group.

Как напоминает Armyrecognition.com, впервые о партнерстве угандийской National Enterprise Corporation (NEC) и эмиратской Streit Group было объявлено в конце 2021 года, а год спустя, 27 июля 2022 года, президент Уганды Йовери Мусевени в Накасонголе (недалеко от озера Кьога) открыл совместное производственное предприятие NEC-Streit Uganda Ltd., созданное National Enterprise Corporation (NEC), коммерческим подразделением Народных сил обороны Уганды, и Streit Group, одним из крупнейших в мире производителем бронетехники.

Новый завод является полноценным производственным предприятием, выполняющим не только окончательную сборку продукции. Кроме бронеавтомобилей, Streit Group также планирует наладить выпуск в Уганде беспилотных летательных аппаратов, средств связи, бронированных катеров, а также разработать системы кибербезопасности. Новое СП, помимо развития оборонного сектора Уганды, будет поддерживать проекты в здравоохранении и промышленности, а также железнодорожной отрасли.

Новый завод построен NEC Construction Works and Engineering Ltd и производит бронированные машины как военного, так и гражданского назначения для Вооруженных сил Уганды, полиции и региональных властей. Ожидается, что это предприятие значительно снизит зависимость Уганды от импортной бронетехники, способствуя экономической самодостаточности и технологическому прогрессу.

Напомним, что Уганда уже достаточно давно взяла курс на развитие местной оборонной промышленности. В августе 2018 года был официально открыт завод NEC по производству и сборке бронетехники в Мага-Мага. Первым продуктом компании стал бронетранспортер "Ньока" (Nyoka), базирующийся на бронеавтомобиле "Мамба" (Mamba) южноафриканской компании Twiga Services and Logistics, действующей в Уганде через ее дочернюю компанию Impala Services and Logistics.

В октябре 2021 года Народные силы обороны Уганды заказали партию БМП местного производства "Чуи" (Chui), созданную на базе недавно выпущенной "Ньяти" (Nyati) южноафриканской Twiga.

"Торнадо" 4x4 – бронеавтомобиль с противоминной защитой (класс MRAP) имеет стальной корпус-монокок с V-образным днищем, бронезащита которого соответствует стандарту STANAG 4569 Level.3. Концептуально он схож с бронеавтомобилем "Тайфун", другим проектом Streit Group, обладает той же конструкцией и уровнем защиты.

Стандартная конфигурация сидений включает места для водителя, командира, наводчика и сиденья для восьми бойцов. Спроектированный в базовой версии как бронетранспортер, "Торнадо" 4x4 также может использоваться для защиты военных конвоев, пограничного патрулирования, проведения противоповстанческих операций, медицинской эвакуации, командования и управления или в качестве передового наблюдательного пункта.

Streit Group – один из крупнейших производителей бронетехники в мире. Ассортимент продукции компании включает бронетранспортеры, инкассаторские автомобили, автомобили повышенной комфортности и безопасности. Компания имеет 12 производственных предприятий и 25 офисов по всему миру.

Государственная корпорация NEC является коммерческим подразделением Народных сил обороны Уганды (Вооруженные силы). Компания была создана в 1989 году по решению парламента.

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