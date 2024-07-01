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Военное обозрение

Германия выделила деньги на закупку тысяч ракет и собралась вместе с Норвегией разработать сверхзвуковую ракету морского базирования

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Германии продолжают проводить политику, направленную на милитаризацию страны. Так, согласно пресс-релизу министерства обороны ФРГ, ранее бундестаг (парламент) страны выделил средства на закупку тысяч ракет. Речь идет о приобретении до 3266 ракет Brimstone 3, поставки которых должны быть завершены к 2033 году.

О ракетах данного типа известно, что королевские военно-воздушные силы Великобритании используют их уже почти двадцать лет. В частности, ракеты применялись в Афганистане, Ираке и Сирии. Германия намеревается оснастить данными ракетами истребители Eurofighter, составляющие основную часть боевой авиации немецких военно-воздушных сил. Истребители данного типа, кстати, развернуты в Прибалтике, где выполняют задачи по укреплению позиций Североатлантического альянса на его восточных рубежах.

Также были выделены средства на разработку современных морских ракет. Сейчас военно-морские силы ФРГ используют морские ракеты преимущественно американского или французского производства. Германия в содружестве с Норвегией собирается разрабатывать сверхзвуковую морскую ракету Tyrfing. Ведущую роль в разработке и производстве ракеты предстоит играть норвежской компании Kongsberg. Но Берлин готов инвестировать в этот проект около 650 миллионов евро (695 миллионов долларов США). Средства будут поступать в период с 2024 по 2033 годы.

Новая ракета известна под названием 3SM Tyrfing. Завершить работы по ней планируется к 2035 году. Норвежская компания Kongsberg характеризует перспективную ракету 3SM Tyrfing как «новую суперракету», которая должна заменить разработанную в начале 2000-х годов устаревшую морскую ракету.

В августе 2024 года планируется заключить контракт с участием компаний Diehl Defense и MBDA. Немецкую часть разработок будут финансировать из специального фонда для вооруженных сил канцлера Олафа Шольца. Средства в фонд начали поступать сразу после того, как Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине. Затем средства на разработку ракеты начнут поступать и из обычного военного бюджета Германии.

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Афганистан
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Продукция
AGM-114
EF-2000
Компании
Kongsberg
Leonardo
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