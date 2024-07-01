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ТАСС

Польша не планирует обучать военнослужащих ВСУ на Украине

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Военные учения на полигоне в Дравско-Поморске в Польше
Военные учения на полигоне в Дравско-Поморске в Польше.
Источник изображения: © flickr.com / NATO photo/SSgt Ian Houlding GBR Army

Вице-премьер республики Владислав Косиняк-Камыш отметил, что после саммита НАТО в Вашингтоне альянс возьмет на себя больше обязательств по координации помощи для Киева

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Польские власти планируют продолжать обучать украинских военных на польской территории и не собираются направлять инструкторов на Украину. Об этом заявил в эфире первой программы радиостанции Polskie Radio вице-премьер и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"В этом плане ничего не изменится. Я знаю, что некоторые государства хотели отправить на Украину миссию по подготовке [военных]. <...> Моя позиция такова: мы подготовили уже более 20 тыс. украинских солдат в Польше. Все идет хорошо и мы будем это продолжать", - отметил министр. Он также отметил, что после саммита НАТО в Вашингтоне альянс возьмет на себя больше обязательств по координации помощи для Киева.

О планах направить военных инструкторов на Украину сообщала Франция. 6 июня президент республики Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что Париж намерен обучить 4,5 тыс. украинских военных и оснастить их амуницией, для чего направит инструкторов на Украину. Власти Литвы выразили намерение присоединиться к французской инициативе в случае создания на ее основе коалиции. Польское руководство в свою очередь неоднократно заявляло об отсутствии намерения направлять своих военных на Украину. 

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Страны
Литва
Польша
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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