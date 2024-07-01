Финляндия направила Украине 24-й пакет военной помощи на €159 млн

Точное содержание, способы и сроки предоставления не разглашаются

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Финляндия направляет Украине 24-й пакет военной помощи на €159 млн, общий объем с февраля 2022 года составляет €2,2 млрд. Об этом сообщает финское Минобороны.

"Финляндия намерена поддерживать Украину в ее борьбе. <…> Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на свое существование. Мы, финны, из собственной истории поняли, насколько важен этот вопрос", - говорит министр обороны Антти Хяккянен.

По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи ее точное содержание, способы и сроки предоставления не разглашаются, говорится в сообщении.

Финляндия также решила принять участие в бронетанковой коалиции, возглавляемой Польшей, Германией и Италией, и в коалиции по информационным технологиям, возглавляемой Эстонией и Люксембургом, говорится в сообщении. Целью международных коалиций является оказание долгосрочной поддержки Украине, уточняет Минобороны.