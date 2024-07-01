Войти
ТАСС

Финляндия направила Украине 24-й пакет военной помощи на €159 млн

458
0
0
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Точное содержание, способы и сроки предоставления не разглашаются

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Финляндия направляет Украине 24-й пакет военной помощи на €159 млн, общий объем с февраля 2022 года составляет €2,2 млрд. Об этом сообщает финское Минобороны.

"Финляндия намерена поддерживать Украину в ее борьбе. <…> Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на свое существование. Мы, финны, из собственной истории поняли, насколько важен этот вопрос", - говорит министр обороны Антти Хяккянен.

По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи ее точное содержание, способы и сроки предоставления не разглашаются, говорится в сообщении.

Финляндия также решила принять участие в бронетанковой коалиции, возглавляемой Польшей, Германией и Италией, и в коалиции по информационным технологиям, возглавляемой Эстонией и Люксембургом, говорится в сообщении. Целью международных коалиций является оказание долгосрочной поддержки Украине, уточняет Минобороны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Люксембург
Польша
Украина
Финляндия
Эстония
Похожие новости
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы