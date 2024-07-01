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В США начнут выпуск усовершенствованных ракет для HIMARS

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Фото: Jon Gambrell / AP
Фото: Jon Gambrell / AP.

Lockheed Martin начнет выпуск ракет повышенной дальности ER GMLRS для HIMARS

Компания Lockheed Martin начнет выпуск управляемых ракет повышенной дальности Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System (ER GMLRS), которые используют в реактивных системах залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что армия США дала «зеленый свет» на производство усовершенствованных ракет. «В мае компания получила контракт на 2024 финансовый год на сумму 200 миллионов долларов на создание 240 GMLRS повышенной дальности. Финансирование включает производство, оснастку и оборудование для хранения», — говорится в сообщении.

Производитель планирует нарастить темпы выпуска GMLRS с 6 до 14 тысяч ракет в год и подписать многолетний контракт на производство ракет в 2024 финансовом году.

ER GMLRS отличаются от других боеприпасов семейства увеличенным ракетным двигателем, новым оперением и конструкцией корпуса. Это обеспечивает дальность до 150 километров. Калибр ER GMLRS увеличили с 227 до 254 миллиметров, но при этом шесть ракет по-прежнему размещаются в транспортно-пусковом контейнере стандартных габаритов.

В мае журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt рассказал, что эффективность высокоточного оружия американского производства, которое было передано Киеву, снизилась из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы. Помехи нарушают работу ракет HIMARS и управляемых активно-реактивных снарядов M982 Excalibur.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
M982 Excalibur
Компании
Lockheed-Martin
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