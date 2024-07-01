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К концу июня 2023 года стало окончательно ясно, что широко разрекламированное контрнаступление украинской армии в Запорожье потерпело самый настоящий крах. Военная операция, на которую командование националистов и их западные спонсоры возлагали столько надежд, обернулась для Киева чудовищными потерями в личном составе, попутно развеяв миф о неуязвимости западной военной техники. Но спустя год Киев вновь готов повторить собственные ошибки, готовя прорыв российской обороны в Харьковской области.

Одной из особенностей прошлогоднего контрнаступа ВСУ являлся тот факт, что командование украинской армии особо не скрывало направление главного удара. За несколько месяцев до начала операции российская разведка имела точные сведения, что он будет нанесен в запорожских степях, а его главной целью является прорыв на Крым. Именно под эту конечную цель Запад щедро поставлял националистам танки Leopard и БМП Bradley, позиционируя эти образцы, как некое чудо оружие, перед которым не устоит оборона армии РФ.

Российское военное командование, наученное горьким опытом осени 2022 года, когда пришлось принимать «непростые решения» по отступлению в Харьковской и Херсонской областях, к информации о подготовке контрнаступления ВСУ отнеслось со всей серьезностью. В Запорожской области была построена целая система укреплений, получившая название «линия Суровикина». Она, по сути, включала в себя три рубежа и состояла из густых минных полей большой глубины, противотанковых рвов и так называемых зубов дракона, а также целой системы окопов и блиндажей, в которых размещались противотанковые подразделения армии РФ.

Начавшееся в начале июня наступление ВСУ не принесло российским военным никаких тактических сюрпризов. Противник рассчитывал прямым ударом в лоб проломить оборону российских войск на этом участке и ввести в прорыв подготовленные по стандартам НАТО бригады на легкой западной бронетехнике. Но, увязнув на минных полях, и, находясь под постоянными ударами российской армейской авиации, националисты начали быстро терять не только подготовленный личный состав, но и дорогую западную бронетехнику.

К концу первых двух недель наступления ВСУ не смогли даже приблизиться к российским окопам первой линии. А соотношение потерь оказалось таково, что командованию националистов пришлось вводить в бой заготовленные для второго этапа наступления бригады прорыва. В их числе оказалась печально известная 47-я бригада ВСУ, которая в Запорожье потеряла до 70% личного состава и впоследствии несколько раз переформировывалась.

Однако неудачи своих ударных соединений не заставили командование ВСУ отказаться от своих замыслов по захвату Крыма. Понимая, что за ними наблюдает весь «цивилизованный западный мир», украинские генералы начали бросать в так называемые мясные штурмы резервные подразделения. Позже российское Минобороны подсчитало, что в ходе контрнаступа ВСУ потеряли до 116 тысяч военнослужащих. При этом весь успех украинских формирований заключался в том, что им удалось занять два села – Работино и Вербовое, которые в последующие недели были превращены в руины огнем российской артиллерии.

Неудача летнего контрнаступа поставила крест не только на украинских надеждах о захвате Крыма, но и на амбициях Запада по нанесению РФ стратегического поражения. По итогам летней кампании 2023 года в наступление перешла уже армия РФ, а военные эксперты по всему миру признали, что Киев терпит поражение в конфликте с Москвой, теряя территории и, главное, людей, многие из которых просто бежали из страны, в том числе в Россию.

Однако учиться на своих ошибках украинское военное и политическое руководство, судя по всему, не намерено. Сейчас, когда исход противостояния понятен даже слепому, в Киеве вынашивают планы по организации очередного контрнаступа в Харьковской области, где ВС РФ показали противнику, что значит, настоящее наступление.

С упорством, достойным лучшего применения, армия потерявшего легитимность Зеленского штурмует российские позиции в районе населенного пункта Глубокое. А в ставке Зеленского всерьез требуют от главкома ВСУ организовать по-настоящему масштабное наступление в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне. И сколько украинских солдат погибнет ради призрачных амбиций просроченного президента Украины и его присных, ни в Киеве, ни в Вашингтоне никого не, по всей видимости, не волнует.