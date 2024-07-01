Расчет САУ снарядом «Краснополь» уничтожил американский танк Abrams ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) группировки Центрального военного округа (ЦВО) с помощью модернизированного управляемого снаряда «Краснополь» уничтожил американский танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Известия» 28 июня показали кадры боевой работы российских военнослужащих.

«Работа была ― как обычно ― стабильная и напряженная. Получили установки по цели снаряда «Краснополь». Я ввел установки на снаряд ― и всё, вышли, отработали», ― рассказал заряжающий снаряда с позывным Ержик.

Как отметил военнослужащий, когда он наводил снаряд, то еще не знал, что целью станет произведенный в США танк.

«Нам не докладывают характер цели. Когда уже поразили, нам сказали, что мы Abrams уничтожили, который [на Западе] все расхваливали. <...> Всё это уничтожается одним щелчком», ― отметил заряжающий в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Астраханем.

По словам наводчика с позывным Кот, военные порадовалось такой «жирной цели».

Ранее, 9 июня, обозреватели Asia Times заявили, что российские военные научились с легкостью выводить из строя американские танки Abrams. В материале отмечается, что бойцы из России смогли захватить несколько таких танков противника. Кроме того, ВСУ жалуются на выход из строя техники Abrams в непогоду. При этом стоимость одного танка составляет около $10 млн.

За день до этого, 8 июня, артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный снаряд «Краснополь», уничтожили еще один танк Abrams производства США на авдеевском направлении в зоне СВО. Минобороны РФ также отметило, что точное наведение снаряда и контроль поражения цели обеспечили военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-30».

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