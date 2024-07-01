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ЦАМТО

Фон дер Ляйен: в ближайшие 10 лет ЕС должен дополнительно вложить в оборону 500 млрд. евро

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 28 июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие 10 лет ЕС должен дополнительно вложить в оборону 500 млрд. евро, передает "РИА Новости".

"Мы считаем, что необходимо привлечь дополнительно 500 млрд. евро в следующей декаде", – сказала Фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

Глава ЕК объяснила это тем, что Евросоюз за последние годы сильно отстал от Китая и России в темпах наращивания расходов на оборону.

По ее словам, эти средства должны привлекаться как за счет прямого финансирования из бюджетов государств-членов ЕС, так и за счет собственных средств Евросоюза.

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Китай
Россия
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Евросоюз
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