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ЦАМТО

Отряд кораблей Каспийской флотилии прибыл в Азербайджан

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МРК "Волгодонск"
Малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии "Волгодонск".
Источник изображения: volgodonskgorod.ru

ЦАМТО, 28 июня. Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого артиллерийского корабля "Волгодонск" и малого гидрографического судна "Анатолий Гужвин" совершил плановый деловой заход в порт Баку.

Визит российских моряков в Азербайджан продлится до 30 июня, после чего отряд продолжит выполнение поставленных задач в Каспийском море по плану похода.

В рамках визита командование отряда примет участие в ряде протокольных мероприятий, а экипажи получат возможность для кратковременного отдыха на берегу.

Морское сотрудничество прикаспийских государств носит постоянный и дружественный характер. В июле на Каспии пройдет многостороннее спасательное учение с участием спасательных судов Ирана, России и других стран региона, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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