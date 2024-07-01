Завершена программа поставки ВС Польши 116 ОБТ M1A1 "Абрамс"

На церемонии заключения соглашения о приобретении Польшей 116 танков M1A1 FEP Abrams из наличия министерства обороны США. Варшава, 04.01.2023.

ЦАМТО, 28 июня. США завершили поставку Польше 116 танков M1A1 "Абрамс", сообщил Генеральный штаб Войска Польского.

"У нас уже есть полный комплект танков М1А1"Абрамс" в количестве 116 ед. – в Польшу прибыл последний транспорт из 47 танков M1A1 "Абрамс"", – цитирует "РИА Новости" сообщение Генштаба.

"Теперь отправки в Польшу ожидают новейшие танки M1A2 "Абрамс", которых мы заказали 250 ед.", – добавили в Гештабе.

Справка ЦАМТО по программе закупки Польшей ОБТ M1A1 "Абрамс"

В расположении 1-й Варшавской бронетанковой бригады ВС Польши в присутствии министра национальной обороны Мариуша Блащака 4 января 2023 года состоялась церемония подписания контракта на закупку 116 ОБТ M1A1 "Абрамс".

Предметом заключенного с американской стороной контракта являлась поставка 116 танков M1A1, которые будут адаптированы к требованиям ВС Польши, а также сопутствующей техники, включая 12 БРЭМ M88A2 HERCULES, 8 единых штурмовых мостов M1074, 6 машин управления и 26 ремонтных машин NG SECM на шасси HMMWV, а также комплект обучения и логистики.

Контракт является первым этапом проекта, который также включает поставку значительного количества современных боевых и учебных боеприпасов в соответствии с максимальным объемом запроса, одобренного Конгрессом США. Заказы на подкалиберные бронебойные боеприпасы и многоцелевые программируемые боеприпасы будут выполняться последовательно, в соответствии с потребностями Вооруженных сил Польши.

Общая стоимость контракта составляет 1,4 млрд. долл., из которых около 200 млн. долл. профинансированы американской стороной за счет средств предоставленной Польше военной помощи. Поставки танков начались в 2023 году и завершились летом 2024 года.

Пакет логистики включает запасные части и расходные материалы, а также оборудование для обслуживания танков, передвижные контейнерные мастерские для ремонта вооружения и диагностическое оборудование.

Пакет обучения включает комплексную подготовку инструкторов, экипажей и технического персонала.

ОБТ M1A1 "Абрамс" войдут в состав 18-й механизированной дивизии в дополнение к законтрактованным в апреле 2022 года 250 танкам M1A2 SEPv3 "Абрамс". Поставки M1A2 SEPv3 запланированы на 2025-2026 гг., однако при возможности будут выполнены быстрее. Кроме того, в 2022 года на основании отдельного соглашения СВ США доставили в Польшу 28 танков M1A2 SEPv2 для обучения польских экипажей на базе созданной в Учебном центре Сухопутных войск в Познани Академии "Абрамс".

Реализация программы "Вилк" (Wilk), предусматривающей закупку новых танков для замены состоящих на вооружении T-72M1 и PT-91 "Тварды" ВС Польши, началась в 2017 году.

В июле 2021 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о принятом решении закупить для ВС Польши 250 танков M1A2 SEPv3 "Абрамс".

В июле 2022 года министр национальной обороны Польши М.Блащак сообщил о достижении с администрацией США соглашения о дополнительной поставке 116 ОБТ M1A1 "Абрамс" из состава СВ США. Согласно планам, Польша закупит партию бывших в эксплуатации "Абрамс", которые позволят укомплектовать два батальона и восполнить пробел, образовавшийся после передачи ВС Украины 240 прошедших модернизацию танков Т-72.

Первые танки M1A2 "Абрамс", предназначенные для обучения польских военнослужащих, прибыли в Польшу уже в июле 2022 года.

По данным The Military Balance 2022, перед началом боевых действий на Украине в составе СВ Польши насчитывалось 126 ОБТ "Леопард-2A4" (в процессе модернизации до версии "Леопард-2PL"), 105 ОБТ "Леопард-2A5", 16 ОБТ "Леопард-2PL", 232 ОБТ PT-91 "Тварды" и 318 ОБТ T-72A/T-72M1/T-72M1R.

В планы МНО Польши также входит закупка до 1000 танков K2 "Блэк Пантер" южнокорейского производства. Контракт стоимостью 3,37 млрд. долл. на поставку первых 180 ОБТ K2 был подписан 26 августа 2022 года.