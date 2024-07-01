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Глава корпорации "Ак Барс" пообещал достроить МРК "Аскольд"

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Малый ракетный корабль (МРК) "Аскольд" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), пострадавший 4 ноября 2023 года в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по судостроительному заводу имени Б.Е. Бутомы в Керчи ("Залив"), будет достроен. Об этом ТАСС сообщил глава судостроительный корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Мы будем в любом случае его достраивать. Для этого все есть. Выполнены все подготовительные работы", – сказал он.

Малый ракетный корабль "Аскольд"

Минобороны РФ


По словам главы судостроительной корпорации, работа будет произведена с учетом финансирования восстановления корабля.

"На сегодня с нашей стороны проведена работа по дефектации, по оценке состояния того оборудования, которое у нас имеется, и того, что необходимо сделать для его дальнейшей эксплуатации", – уточнил Мистахов.

"Аскольд" – второй корабль проекта 22800, строившийся на керченском предприятии. Его спустили на воду 21 сентября 2021 года. До ноября 2023 года он находился на испытаниях.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".

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Страны
Украина
Продукция
3М-54
Club-N
АК-176
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
Калибр КР
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