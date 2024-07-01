Embraer передала второй самолет KC-390 "Миллениум" ВВС Португалии

ЦАМТО, 28 июня. Бразильская компания Embraer Defense and Security 26 июня объявила о поставке ВВС Португалии второго многоцелевого транспорта-заправщика KC-390 "Миллениум".

Переданная платформа оснащена оборудованием, соответствующим стандартам НАТО, и соответствует требованиям, установленным Национальным аэронавигационным управлением Португалии (AAN).

Как заявил начальник штаба ВВС Португалии генерал Жоау Карташу Алвеш, поставка второго самолета ускорит принятие на вооружение KC-390 и позволит подготовить дополнительных членов экипажа и техников.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Португалии и бразильская Embraer 22 августа 2019 года подписали контракт на закупку в рамках программы модернизации португальских ВВС пяти самолетов KC-390 "Миллениум" в версии транспорта-заправщика. Общая стоимость заказа оценивается в 827 млн. евро (873,27 млн. долл.).

Контракт также предусматривает поставку тренажера компании Rheinmetall, наземного оборудования, систем дозаправки в воздухе, системы медицинской эвакуации, средств самообороны, оказание услуг материально-технического обеспечения. Соглашение включает опцион на поставку шестого самолета. Программа также включает строительство новой инфраструктуры и модернизацию существующих объектов на авиабазе в Бежа.

Самолеты предназначены для перевозки и десантирования войск и грузов, тушения пожаров, снабжения, проведения поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи. KC-390, оснащенный заправочным оборудованием, обеспечивает как дозаправку самолетов в воздухе, так и прием топлива от другого KC-390.

Первый самолет прибыл в Португалию в октябре 2022 года и был принят на вооружение в октябре 2023 года после дооснащения соответствующим стандартам НАТО оборудованием и проведения испытаний.

Поставка последнего самолета запланирована на март 2027 года. Парк KC-390 будет эксплуатироваться 506-й авиаэскадрильей, размещенной на авиабазе в Бежа.

На текущий момент общий налет парка проданных компанией Embraer самолетов C-390 превышает 13 тыс. часов. Португалия является первым европейским покупателем KC-390. В апреле в Венгрию прибыл для испытаний первый из двух заказанных в 2020 году самолетов. В апреле 2022 года министерства обороны Нидерландов и Австрии сообщили о намерении совместно закупить C-390 "Миллениум" для своих ВВС.