МО РФ: полеты БПЛА США над Черным морем повышают риск прямой конфронтации НАТО с РФ

В ведомстве отметили, что ответственность за это будут нести страны альянса

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС РФ, что увеличивает риск конфронтации альянса с Россией. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили возросшую интенсивность полетов беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря.

"Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией", - сказали Минобороны, подчеркнув, что "ответственность за это будут нести страны НАТО".