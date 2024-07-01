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ТАСС

МО РФ: полеты БПЛА США над Черным морем повышают риск прямой конфронтации НАТО с РФ

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В ведомстве отметили, что ответственность за это будут нести страны альянса

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС РФ, что увеличивает риск конфронтации альянса с Россией. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили возросшую интенсивность полетов беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря.

"Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией", - сказали Минобороны, подчеркнув, что "ответственность за это будут нести страны НАТО". 

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