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Военное обозрение

Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных

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Источник изображения: topwar.ru

После начала украинского конфликта поле боя изменилось основательно, превратившись в многомерную арену за счет широкого внедрения робототехники и искусственного интеллекта. Это вызвало настоятельную необходимость обновления оперативной практики и военных доктрин.

Бельгийская компания IDDEA, работающая в сфере цифрового дизайна и инженерных приложений, предлагает новый продукт MEGA-Army. Данное приложение, рассчитанное для мобильных устройств, позволяет пользователям загружать фотографии военной техники и получать подробную информацию об их типах, происхождении и возможностях.

Это жизненно важно для разведки и боевых операций, где быстрая и точная идентификация техники врага может критически повлиять на тактические и оперативные решения

- поясняют в компании.

Как указывается, приложение работает на основе ИИ, который отвечает за распознавание изображений. Его использование даёт возможность даже слабо подготовленному бойцу определить тип угроз, с которыми он может столкнуться.

На данный момент ничего не говорится о возможном интересе военных к этому продукту. Однако об этом приложении активно пишет ряд западных ведущих изданий, которые специализируются на военной тематике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Проекты
AI
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1 комментарий
№1
01.07.2024 18:29
Цитата
Как указывается, приложение работает на основе ИИ, который отвечает за распознавание изображений. Его использование даёт возможность даже слабо подготовленному бойцу определить тип угроз, с которыми он может столкнуться.

На данный момент ничего не говорится о возможном интересе военных к этому продукту. Однако об этом приложении активно пишет ряд западных ведущих изданий, которые специализируются на военной тематике.

Да вроде нормальные военные и так должны знать (по памяти) все типы техники противника, тем более те, что с ними могут иметь дело.
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