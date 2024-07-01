Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных

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После начала украинского конфликта поле боя изменилось основательно, превратившись в многомерную арену за счет широкого внедрения робототехники и искусственного интеллекта. Это вызвало настоятельную необходимость обновления оперативной практики и военных доктрин.

Бельгийская компания IDDEA, работающая в сфере цифрового дизайна и инженерных приложений, предлагает новый продукт MEGA-Army. Данное приложение, рассчитанное для мобильных устройств, позволяет пользователям загружать фотографии военной техники и получать подробную информацию об их типах, происхождении и возможностях.

Это жизненно важно для разведки и боевых операций, где быстрая и точная идентификация техники врага может критически повлиять на тактические и оперативные решения

- поясняют в компании.

Как указывается, приложение работает на основе ИИ, который отвечает за распознавание изображений. Его использование даёт возможность даже слабо подготовленному бойцу определить тип угроз, с которыми он может столкнуться.

На данный момент ничего не говорится о возможном интересе военных к этому продукту. Однако об этом приложении активно пишет ряд западных ведущих изданий, которые специализируются на военной тематике.