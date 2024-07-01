Низкий профиль как ответ на украинский конфликт: ЮАР представила новый бронеавтомобиль Mbombe 6 Mk3

Источник изображения: topwar.ru

Южноафриканская компания Paramount представила новую версию бронеавтомобиля Mbombe 6, которая получила обозначение Mk3. Она была создана с учетом уроков из украинского конфликта и обладает рядом усовершенствований, призванных приспособить технику к изменившемуся полю боя.

Адаптированная к современным реалиям модификация Mbombe 6 Mk3 оснащена оборудованием, которое отвечает за противодействие электромагнитным помехам. Моторный отсек получил повышенную защиту, в том числе за счет установки сверхпрочного переднего бампера, модульная конструкция которого позволяет менять отдельные фрагменты, получившие повреждения.

Источник изображения: topwar.ru

Mbombe 6 изначально создавалась как низкопрофильная машина, однако её новая модификация получила дальнейшее развитие в этом направлении.

Последние усовершенствования модели Mbombe 6 должны еще больше укрепить репутацию этой проверенной в боях машины

- пояснили в компании.

В апреле текущего года на вооружении ВСУ уже была замечена Mbombe 6, оснащенная украинским дистанционно-управляемым модулем. Возможно, что в скором времени в распоряжении киевского режима появится и новая версия Mbombe 6 Mk3, которая позиционируется в качестве технологического ответа на идущий конфликт.