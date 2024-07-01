Войти
Военное обозрение

Низкий профиль как ответ на украинский конфликт: ЮАР представила новый бронеавтомобиль Mbombe 6 Mk3

430
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Южноафриканская компания Paramount представила новую версию бронеавтомобиля Mbombe 6, которая получила обозначение Mk3. Она была создана с учетом уроков из украинского конфликта и обладает рядом усовершенствований, призванных приспособить технику к изменившемуся полю боя.

Адаптированная к современным реалиям модификация Mbombe 6 Mk3 оснащена оборудованием, которое отвечает за противодействие электромагнитным помехам. Моторный отсек получил повышенную защиту, в том числе за счет установки сверхпрочного переднего бампера, модульная конструкция которого позволяет менять отдельные фрагменты, получившие повреждения.

Источник изображения: topwar.ru

Mbombe 6 изначально создавалась как низкопрофильная машина, однако её новая модификация получила дальнейшее развитие в этом направлении.

Последние усовершенствования модели Mbombe 6 должны еще больше укрепить репутацию этой проверенной в боях машины

- пояснили в компании.

В апреле текущего года на вооружении ВСУ уже была замечена Mbombe 6, оснащенная украинским дистанционно-управляемым модулем. Возможно, что в скором времени в распоряжении киевского режима появится и новая версия Mbombe 6 Mk3, которая позиционируется в качестве технологического ответа на идущий конфликт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ЮАР
Компании
Paramount Group
Похожие новости
03.11.2010
Военно-промышленная дружба Украины с Азербайджаном: анализ
12.08.2010
«Парамаунт групп» и «Ашок лэйланд» совместно создают ББМ «Стэллион» для ВС Индии
23.06.2010
Оборонка ЮАР как двигатель экономического прогресса континента
26.05.2010
Азербайджан и южноафриканская Paramount Group выпустили первые машины с противоминной защитой
25.11.2009
Рынок машин с броневой защитой
03.11.2009
Азербайджан будет выпускать 453 наименования изделий военного предназначения
18.05.2009
Экспортные иллюзии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы