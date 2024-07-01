Байден утверждает, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир

По словам американского лидера, "ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить" пределами континента

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента.

"Ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой", - заявил он в четверг во время теледебатов со своим соперником на предстоящих выборах бывшим главой государства Дональдом Трампом. Трансляцию первых в этом году предвыборных теледебатов в Атланте (штат Джорджия) ведут все крупнейшие американские телекомпании.

Байден считает, что позиция Трампа по Украине грозит миру ядерной войной. Американский лидер утверждает, что Россия после конфликта на Украине "перейдет к Польше и другим местам".

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии и другим странам континента. Путин также заверил, что РФ не будет применять свои войска против Польши, за исключением случая, если с ее стороны будет нападение на Россию.

В Атланте проходят первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводятся в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков отключены, пока их не попросят начать говорить.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.