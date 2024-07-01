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Интерфакс-АВН

Помощь Украине и укрепление обороны ЕС будут приоритетами ближайших лет, заявила глава ЕК

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: AP Photo/ Ebrahim Noroozi

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, определяя приоритеты на предстоящий институциональный цикл ЕС, особо выделила помощь Украине и необходимость увеличения оборонных расходов сообщества.

"Сегодня мы выплатили в рамках Фонда для Украины 1,9 млрд евро", - сообщила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после заседания Европейского совета, который выдвинул ее кандидатом в председатели ЕК на второй срок.

Председатель Еврокомиссии отметила важность осуществленного пересмотра финансового плана ЕС на 2021-2027 годы, что позволило создать украинский фонд в 50 млрд евро. Фон дер Ляйен напомнила о принятом на днях 14-м пакете санкций в отношении РФ, начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз и подписанном в четверг соглашении с Украиной об обязательствах в области безопасности.

На саммите она проинформировала лидеров стран ЕС об инициативе участников G7 выделить Украине кредитов на $50 млрд. По ее словам, над этим идет работа с целью предоставить Киеву необходимые средства до конца года.

Фон дер Ляйен также уделила значительное внимание безопасности и обороне Европейского союза. "Европа должна усилиться в плане обороны", - заявила глава ЕК.

Она указала на то, что Россия и Китай, по ее данным, значительно обогнали Евросоюз в наращивании расходов на оборону.

"Мы считаем, что необходимые инвестиции в оборону должны составить не менее 500 млрд евро в предстоящие десять лет", - отметила председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен объяснила, что частично это может быть профинансировано из долгосрочного бюджетного плана, но этого явно недостаточно для всех оборонных проектов. Для решения данного вопроса подготовлены несколько вариантов, в том числе дополнительные расходы на национальных уровнях. Предложения ЕК на этот счет "на столе совета", добавила глава Еврокомиссии.

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