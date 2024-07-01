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Интерфакс-АВН

Замгоссекретаря США подтвердил озабоченности Америки "дестабилизирующими действиями" КНР в Южно-Китайском море

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Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в телефонной беседе с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем в очередной раз заявил, что в Вашингтоне озабочены "поддержкой китайской стороной ВПК России", сообщил американский госдепартамент.

Госдеп информировал, что Кэмпбелл сообщил китайскому дипломату, что США также озабочены "дестабилизирующими действиями КНР в Южно-Китайском море", подтвердив "поддержку Соединенными Штатами свободы судоходства и полетов, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом".

Он заявил китайскому коллеге, что "обязательства США перед Филиппинами по Договору о взаимной обороне остаются неизменными", а также "подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива".

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