Спутник "Луна-26" исследует метеоритную опасность на трассе Земля-Луна

Аппарат "Луна-27" будет изучать грунт на южном полюсе естественного спутника Земли

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Космические аппараты "Луна-26" и "Луна-27", запуск которых ожидается в ближайшие годы, будут иметь на борту 13 и 10 приборов соответственно. Первый займется метеоритной опасностью между Луной и Землей, а второй исследует грунт на южном полюсе Луны, рассказал ТАСС заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН Евгений Слюта.

"В российской лунной программе в ближайшие годы состоятся две миссии. Запуск следующего космического аппарата "Луна-26" планируется в 2027 году. Это орбитальная миссия, основной целью которой является фотосъемка лунной поверхности стереокамерой с разрешением 3-6 м, исследование поверхности Луны с помощью радиоволн, инфракрасного, нейтронного и гамма-излучения. Второй важной задачей является обеспечение связи со следующим посадочным аппаратом "Луна-27", - рассказал Слюта.

По его словам, на "Луне-26" будет установлено 13 различных научных приборов, включая, например, радиолокационный комплекс для исследования внутренней структуры лунного грунта. В то же время метеорный датчик будет изучать микрометеоритную опасность на трассе Земля-Луна и распределение космической пыли вокруг Луны. Полученные научные данные также будут использованы при подготовке следующей посадочной миссии "Луна-27", которая ожидается в 2028 году.

"Основной целью миссии является исследование состава и содержания летучих компонентов и водяного льда в лунном грунте в Южной полярной области Луны. На борту "Луны-27" также будут установлены более десяти различных научных приборов, в том числе хромато-графический комплекс для прямого изучения состава летучих компонентов и воды в образцах лунного грунта, которые будут доставляться в прибор манипулятором", - уточнил ученый.

Другими приборами будет исследоваться содержание водорода в лунном грунте, его химический и минеральный состав, концентрация лунной пыли над поверхностью, состав разреженных газов над поверхностью, взаимодействие солнечной плазмы с лунным грунтом и тому подобное. Один из приборов будет изучать физико-механические, теплофизические и электромагнитные свойства грунта на глубину до 1-2 м. Также будет вестись панорамная и стереосъемка поверхности вокруг посадочного аппарата.

"Что касается планов российской научной лунной программы за пределами 2028 года, то пока нет никаких утвержденных проектов. Сейчас рассматриваются различные предложения, в том числе и с луноходами. Какие из них будут приняты и утверждены, мы все узнаем в ближайшие два-три года", - заключил ученый.

О миссии "Чанъэ-6"

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта. 26 июня эти образцы успешно доставлены на Землю после посадки зонда на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР.