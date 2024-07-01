"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции

Генеральный директор компании Александр Захаров отметил, что машину упростили без потери тактико-технических характеристик

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бронированный санитарный автомобиль "Линза" прошел процесс импортозамещения, в результате чего удалось увеличить темпы его выпуска. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров.

"Машина претерпела изменения: в прошлом году мы полностью поменяли ее состав, ушли от импортных комплектующих. Машину упростили без потери тактико-технических характеристик. Машина в новом облике более простая и более понятная в эксплуатации. <...> Раньше шасси изготавливали самостоятельно на заводе, сейчас применяем автомобильно-базовое шасси, это нам дало скорость производства. Машина темповая, аналогичных машин такого класса мы собираем до пяти единиц в сутки", - сообщил он.

Построенный на базе "Тайфуна" бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина оснащена тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых, а также креплениями для размещения до четырех носилок. В Минобороны РФ подчеркивали, что "Линза" хорошо зарекомендовала себя в ходе спецоперации и позволяет вывозить раненых с поля боя даже под минометным огнем.