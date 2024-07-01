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ТАСС

"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции

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Бронированная медицинско-эвакуационная машина "Линза"
Бронированная медицинско-эвакуационная машина "Линза".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Генеральный директор компании Александр Захаров отметил, что машину упростили без потери тактико-технических характеристик

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бронированный санитарный автомобиль "Линза" прошел процесс импортозамещения, в результате чего удалось увеличить темпы его выпуска. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров.

"Машина претерпела изменения: в прошлом году мы полностью поменяли ее состав, ушли от импортных комплектующих. Машину упростили без потери тактико-технических характеристик. Машина в новом облике более простая и более понятная в эксплуатации. <...> Раньше шасси изготавливали самостоятельно на заводе, сейчас применяем автомобильно-базовое шасси, это нам дало скорость производства. Машина темповая, аналогичных машин такого класса мы собираем до пяти единиц в сутки", - сообщил он.

Построенный на базе "Тайфуна" бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина оснащена тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых, а также креплениями для размещения до четырех носилок. В Минобороны РФ подчеркивали, что "Линза" хорошо зарекомендовала себя в ходе спецоперации и позволяет вывозить раненых с поля боя даже под минометным огнем. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
01.07.2024 17:55
Цитата
аналогичных машин такого класса мы собираем до пяти единиц в сутки
Не очень понятна формулировка, но если собирают по 5 "Линз" в сутки, то за 100 суток уже 500, а за год уже тысячами измеряется количество, а потому с ними проблем не должно быть, но тем не менее закупают волонтёры "Буханки" и прочие средства передвижения. Да, они не только для эвакуации раненых могут применяться, но всё же чувство такое, что "Линз" до сих пор очень не хватает. Или я ошибаюсь?
0
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№2
01.07.2024 18:42
Цитата, Враг сообщ. №1
Или я ошибаюсь?
- там фраза странно построена: "... аналогичных машин такого класса мы собираем до пяти единиц в сутки ...", т.е. можно понять как пять единиц разных машин на общей базе, а не одни лишь  "Линзы".

Цитата
Санитарный автомобиль «Линза» относится к семейству броневиков «Тайфун». Ранее базовая модель этой линейки также была импортозамещена. Аналитики называют «Тайфун» успешным проектом, который помогает спасать жизни бойцов в зоне СВО.
...
Линза» базируется на шасси броневика «Тайфун-К53949» и обеспечивает противопульную и противоминную защиту экипажа.
...
ранее процесс импортозамещения прошёл базовый автомобиль линейки «Тайфун» — броневик «Тайфун-К53949». В новом виде он получил название «Феникс». 9 мая 2024 года обе обновлённые машины впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.

Как и «Линза», «Феникс» получил серийное шасси, за счёт чего была снижена общая стоимость машины и увеличена скорость её сборки.
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