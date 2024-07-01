Саммит ЕС призвал активизировать поставки военной помощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза призвали активизировать поставки военной помощи Украине. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

"Поскольку Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону, Евросовет призывает активизировать оказание военной поддержки Украине. В частности, системы ПВО, боеприпасы и ракеты срочно необходимы для защиты населения Украины и критически важных объектов энергетической инфраструктуры", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "необходимы дальнейшие усилия" по предоставлению военной помощи Украине. "Евросовет призывает Совет ЕС быстро завершить работу над мерами помощи в рамках Европейского фонда мира, которые еще больше стимулируют оказание военной поддержки Украине. Евросовет приветствует прогресс в реализации инициатив, выдвинутых несколькими государствами-членами в отношении боеприпасов и ракет, истребителей, противовоздушной обороны и обучения, и призывает к их дальнейшему укреплению и ускорению", - говорится в заявлении.

Кроме того, главы государств и правительств призвали активизировать работу по поддержке Украины в подготовке к предстоящей зиме.