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ТАСС

Предприятия корпорации "Ак Барс" сдадут в 2024 году шесть кораблей

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Судостроительная корпорация "Ак Барс"
Спуск на воду строящегося для ВМФ России патрульного корабля "Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160 на ООО "Судостроительный завод "Залив" в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Керчь, 29.01.2021.
Источник изображения: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава корпорации Ренат Мистахов рассказал, что часть кораблей уже находится на испытаниях, часть - в строительстве

КРОНШТАДТ, 28 июня. /ТАСС/. Предприятия судостроительной корпорации "Ак Барс" сдадут в 2024 году шесть кораблей. Об этом сообщил ТАСС глава корпорации Ренат Мистахов по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"На 2024 год у нас планы достаточно серьезные. Мы должны обеспечить сдачу пяти малых ракетных кораблей, одного патрульного корабля, все - в сроки, которые мы заявили заказчику", сказал он.

По словам Мистахова, часть кораблей уже находится на испытаниях, часть - в строительстве. "Сейчас для нас главная и приоритетная задача - вовремя и качественно их сдать. Мы в мае спустили два корабля. Ко Дню России 11 июня спустили еще один малый ракетный корабль. Они все - в сдаточной программе на 2024 год", - отметил он.

Мистахов также добавил, что на многих строящихся и планируемых к постройке кораблях устанавливается зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М", "показавший высокую эффективность при боевом применении".

МВМС "Флот-2024" проходил в 12-й раз, и второй раз на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Выставки
МВМС
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