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ТАСС

Черноморские предприятия компании "Ак Барс" активно работают по ремонту кораблей ВМФ РФ

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На борту МРК проекта 21631 "Буян-М"
На борту МРК проекта 21631 "Буян-М".
Источник изображения: Бастион

К настоящему моменту на Зеленодольском судостроительном заводе построены и переданы флоту 11 малых ракетных кораблей проекта 21631, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр-НК"

КРОНШТАДТ, 28 июня. /ТАСС/. Черноморские предприятия судостроительной корпорации "Ак Барс" проводят ремонты как кораблей своего производства, так и изготовленных на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Ак Барса" Ренат Мистахов по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"Мы делаем ремонты кораблям нашего производства, мы также ремонтируем корабли постройки наших коллег из ОСК. Здесь никаких вопросов нет. Надо отдать должное ОСК, со стороны которой есть вся поддержка, то есть необходимая ремонтная документация, все остальное коллеги выдают для того, чтобы оперативно мы могли сделать ремонт", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не прояснились ли планы военных по ремонтам первых малых ракетных кораблей проекта 21631.

"Все корабли, которые мы сейчас строим, они кроме гарантии, которую мы даем на пять лет, обеспечиваются нами сервисным обслуживанием", - напомнил Мистахов. "В рамках сервисного обслуживания мы делаем все, чтобы продлить жизнь кораблей своевременным проведением всех необходимых мероприятий. По ремонтам мы пошли дальше. Все наши заводы, которые у нас есть на Черном море, они не только строят, но и делают ремонтные работы. Мы предлагаем заказчику эти виды ремонта сделать", - отметил он.

"Темой судоремонта мы активно занимаемся. Это - один из наших приоритетов, это - "короткие" деньги", - добавил Мистахов.

К настоящему времени на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию "Ак Барс") построены и переданы флоту 11 малых ракетных кораблей проекта 21631, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр-НК". Первый из них был передан ВМФ в 2014 году.

МВМС "Флот-2024" проходил в 12-й раз, и второй раз на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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