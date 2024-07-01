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ТАСС

В "Ак Барс" заявили, что достроят малый ракетный корабль "Аскольд"

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Строящиеся малые ракетные корабли "Циклон" и "Аскольд" на стапелях судостроительного завода "Залив" в Керчи
Строящиеся малые ракетные корабли "Циклон" и "Аскольд" на стапелях судостроительного завода "Залив" в Керчи.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

По словам главы корпорации Рената Мистахова работу произведут с учетом финансирования восстановления корабля

КРОНШТАДТ, 28 июня. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Аскольд" проекта 22800, пострадавший 4 ноября 2023 года в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи, будет достроен. Об этом ТАСС сообщил глава судостроительный корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"Мы будем в любом случае его достраивать. Для этого все есть. Выполнены все подготовительные работы", - сказал он.

По словам главы судостроительной корпорации, работа будет произведена с учетом финансирования восстановления корабля. "На сегодня с нашей стороны проведена работа по дефектации, по оценке состояния того оборудования, которое у нас имеется, и того, что необходимо сделать для его дальнейшей эксплуатации", - уточнил Мистахов.

МРК "Аскольд" был спущен на воду 21 сентября 2021 года. До ноября 2023 года он находился на испытаниях. Его основное ударное оружие - восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ находятся четыре четыре МРК проекта 22800.

МВМС "Флот-2024" проходил в 12-й раз, и второй раз - на новой для салона площадке, в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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