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ТАСС

"Ак Барс" сообщил о сжатых планах по сдаче НИС для ВМФ России

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Модель "научно-исследовательского судна" проекта 03182р
Модель "научно-исследовательского судна" проекта 03182р.
Источник изображения: социальные сети

Глава корпорации Ренат Мистахов отметил, что этот проект универсальный

КРОНШТАДТ, 28 июня. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет строительство четырех научно-исследовательских судов (НИС) проекта 03182Р по очень сжатым планам. Об этом сообщил ТАСС глава корпорации Ренат Мистахов по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"Здесь сроки тоже сжатые. Сам этот проект универсальный, интересный, и на базе его создаются корабли других назначений", - сказал он, отвечая на вопросы о том, как идет строительство второй пары НИС и когда будут переданы флоту корабли первой пары.

"Здесь самое главное - чтобы нас не подвела кооперация. То есть объем кооперации достаточно большой. Раз в месяц проводятся совещания с участием представителей Минобороны и Главного командования ВМФ России, где мы докладываем о ходе строительства и о тех поставщиках, к которым у нас возникают текущие вопросы в рамках строительства для ускорения сроков поставки. Данные корабли очень нужны. Все делается для того, чтобы их сдать вовремя и качественно", - отметил Мистахов.

Ранее сообщалось, что первая пара кораблей проекта 03182Р была законтрактована в ходе форума "Армия - 2021" 24 августа 2021 г. Закладка НИС "Леонид Бекренев" и "Борис Бобков" состоялась на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в Корпорацию "Ак Барс") 12 июня 2022 г.

Новые НИС для ВМФ России строятся по измененному проекту малого морского танкера/снабженца проекта 03182, разработанного Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Ранее в пресс-службе Зеленодольского завода по случаю закладки двух НИС сообщалось, что "суда проекта 03182Р являются научно-исследовательскими, они предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны".

Про проект 03182Р

В отсутствие точных данных про НИС известно, что длина танкера проекта 03182 составляет 78,8 м, ширина - 15,4 м, максимальная осадка - 5 м, водоизмещение - 3 500 тонн, дальность плавания - 1,5 тыс. морских миль, автономность - 30 суток. Судно имеет ледовый класс Arc4. Экипаж насчитывает 24 человека. В кормовой части предусмотрена вертолетная площадка для вертолета класса Ка-27.

Первая пара НИС названа в честь двух адмиралов, в разные годы занимавших пост начальников военно-морской разведки ВМФ СССР. Есть данные, что на Зеленодольском заводе планируется построить для ВМФ до 12 кораблей проекта 03182Р. Корабли этой серии поступят на все четыре флота ВМФ России.

МВМС "Флот-2024" проходил в 12-й раз, и второй раз на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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