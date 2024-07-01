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ТАСС

"Ак Барс" заявил, что универсальных "десантников" проекта 23900 будут достраивать в Крыму

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Предполагаемый облик УДК проекта 23900
Предполагаемый облик УДК проекта 23900.
Источник изображения: Википедия

КРОНШТАДТ, 28 июня. /ТАСС/. Универсальные десантные корабли (УДК), проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" будут достраиваться на месте их закладки - в Крыму на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы. Об этом сообщил ТАСС глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"Место достройки однозначно меняться не будет", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли поменяться место их достройки в связи с закрытием для кораблей Черноморских проливов.

"Все технологические работы уже развернуты. Мы находимся в графике строительства. Факторов, которые могли бы сдерживать строительство кораблей проекта 23900 нет. Все идет в плановом порядке", - отметил он.

По словам Мистахова, "их строительство для нас является приоритетной задачей с учетом загрузки, рабочих мест и понимания перспектив развития завода". "Там работает большое количество людей, появляются другие виды работ, корпусные, достроечные, малярно-изоляционные. Начинаем прокладывать определенные системы", - добавил он.

Два УДК проекта 23900 были заложены в Керчи 20 июля 2020 года. По данным открытой печати, каждый из кораблей проекта будет способен перевозить до 1 тысячи морских пехотинцев, до 75 единиц боевой техники, вертолеты и десантные катера.

МВМС "Флот-2024" проходил в 12-й раз, и второй раз на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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