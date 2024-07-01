Запас точности: как российские войска могут противодействовать ATACMS

Запущенные по Севастополю 23 июня ракеты — именно американские ATACMS, а их ударные координаты установили именно военные эксперты США, заявил 27 июня министр обороны КНДР Кан Сун Нам. В связи с этим он назвал Америку главным государством — спонсором терроризма. В ходе отражения воздушной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были перехвачены, а пятая также была поражена, но продолжила полет, и подрыв ее кассетной боевой части привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей в Севастополе. Каковы особенности ракетной системы ATACMS и какие могут быть способы борьбы с этим ракетным комплексом — в материале «Известий».

Запущенные по Севастополю 23 июня ракеты — именно американские ATACMS, а их ударные координаты установили именно военные эксперты США, заявил 27 июня министр обороны КНДР Кан Сун Нам. В связи с этим он назвал Америку главным государством — спонсором терроризма. В ходе отражения воздушной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были перехвачены, а пятая также была поражена, но продолжила полет, и подрыв ее кассетной боевой части привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей в Севастополе. Каковы особенности ракетной системы ATACMS и какие могут быть способы борьбы с этим ракетным комплексом — в материале «Известий».

В разных модификациях

Немного истории. Разработка комплекса ATACMS была начата в США в разгар холодной войны в 1982 году. Изначально проект предусматривал создание единой ракеты для сухопутных войск и ВВС, которая по своим возможностям могла бы заменить устаревшую оперативно-тактическую ракету «Ланс». К середине 1980-х годов ВВС США вышли из программы, и ракета была переименована в ATACMS — Army TACMS (тактический ракетный комплекс).

Ракета создавалась для вооружения модульной мобильной пусковой установки MLRS, которая могла оставаться обычной реактивной системой залпового огня (РСЗО) и нести два контейнера по шесть обычных ракет РСЗО или могла брать два таких же контейнера по одной ракете ATACMS в каждом. Первый вариант ракеты с индексом MGM-140 ATACMS Block 1 был принят на вооружение в США в 1991 году, нес кассетную боевую часть с 950 боевыми элементами М74 и имел дальность действия 165 км. Она оснащалась только инерциальной системой управления.

В конце 1990-х годов на вооружение принимается более совершенная модификация MGM-140B ATACMS Block 1A, которая получила несколько уменьшенную боевую часть (275 боевых элементов М74) и в дополнение к инерциальной системе управления еще и спутниковую. Дальность повысилась до 300 км, точность попадания в точку прицеливания составила менее 100 м (против 200–250 м у предыдущей модели). При такой точности поражение цели гарантировалось, так как площадь, накрываемая кассетной боевой частью, превышает вероятный размер промаха.

Сейчас ракеты ATACMS могут применяться не только гусеничными установками MLRS, но и относительно высокомобильными колесными HIMARS, которые несут по одному контейнеру с ракетной начинкой (т.е. по одной ракете ATACMS или шесть ракет GMLRS). И HIMARS, и MLRS были поставлены из США в распоряжение ВСУ в 2022 году. Ракеты ATACMS США начали поставлять Украине только в 2023 году и поначалу поставлялись только самые старые модификации MGM-140A Block 1 с относительно небольшой дальностью действия. В апреле 2024 года ВСУ начали применять и ракеты с дальностью до 300 км.

Судя по всему, в распоряжении украинских военных могут быть три модификации ракет — две с кассетными боевыми частями и одна с осколочно-фугасной. Последняя модель выпущена в начале 2000-х годов и хорошо подходит для уничтожения защищенной компактной цели, например штаба, или пункта управления, или отдельной пусковой установки. Размер возможного промаха у такой ракеты не более 10 м, а при подрыве в воздухе на цель оказывается концентрированное воздействие фугасного заряда и осколков боевой части. Ракеты с кассетными боевыми частями предназначены для уничтожения небронированных площадных целей. Например, мест дислокации личного состава, аэродромов, складов, военно-морских баз. Конечно, они могут вызвать серьезные разрушения и поражение при взрыве над гражданской застройкой.

Судя по всему, 23 июня по Севастополю были применены как раз ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A, снаряженные 275 шарообразными боевыми элементами, каждый из которых содержит маленькие вольфрамовые шарики в качестве поражающих осколков. Ракета отклонилась от цели при воздействии средств ПВО и взорвалась фактически над пляжем. Площадь поражения — несколько тысяч квадратных метров. Тем, кто оказался под ударом ракеты и выжил, очень повезло.

Методы противодействия

Как противодействовать атакам ракет ATACMS? Конечно, самым надежным методом предотвращения любой ракетной атаки является невозможность ее осуществления. Здесь надо отметить, что подготовка информации о целях для таких ракет ведется с использованием и спутниковых снимков, и данных американских разведывательных беспилотников, и данных радиотехнической разведки. Никто не отменял скрытности развертывания сил и средств, которые могут стать целью для ATACMS, и мероприятия по маскировке часто могут обеспечить незаметность даже достаточно важных объектов.

Другой аспект противодействия ракетам ATACMS — охота и уничтожение пусковых установок. Здесь ситуация сложнее — с новыми ракетами с дальностью действия в 300 км ВСУ могут производить пуски из защищенной собственными средствами ПВО районов. Тем не менее своевременное обнаружение пусков, а по ним и пусковых установок и последующее их отслеживание и уничтожение являются очень эффективным способом снижения ракетной опасности. Да, надо держать наготове ударные самолеты со сверхзвуковыми ракетами и ракетные комплексы «Искандер-М», но количество пусковых установок в распоряжении ВСУ ограничено и их уничтожение — крайне важная задача.

Наконец, последний рубеж обороны — ПВО. Отражение ракетной атаки ATACMS, по всей видимости, вели ракетные дивизионы комплексов ПВО С-400 «Триумф». ATACMS являются относительно сложной целью для любого ЗРК, но С-400 создавался в 2000-е годы как раз для обеспечения зональной обороны от подобных ракет. С этой задачей С-400 в целом справляется — в атаке на Севастополь были поражены все пять ракет, но последняя продолжила свой смертоносный полет.

Возможно, если бы территория Севастополя была более плотно прикрыта дополнительными системами ПВО типа «Панцирь», то поврежденная ракета ATACMS была бы добита до момента срабатывания боевой части. Но на пути ракеты не оказалось дополнительных систем ПВО. Вполне вероятно, по той простой причине, что в данном районе не было военных объектов, которые надо было закрыть дополнительным зонтиком ПВО.

В общем, ракеты ATACMS — это опасный враг, против которого есть средства и способы борьбы. А ее успех заключается в комплексном подходе и работе по всем направлениям защиты от ракетной опасности — всеми родами войск и всеми боевыми комплексами.

фото Источник изображения: iz.ru

Дмитрий Корнев