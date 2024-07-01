Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны

Безэкипажные катера под управлением Starlink станут мишенью для российских кораблей

Опыт СВО наглядно обозначил проблему борьбы с вражескими безэкипажными катерами (БЭК). Обнаружение малоразмерных морских дронов в силу объективных причин — довольно сложная техническая задача. Однако у отечественных разработчиков есть пути ее решения. О возможностях и перспективах комплекса дальнего радиотехнического мониторинга «Известиям» рассказал главный конструктор изделия НИИ «Вектор».

Обнаружить на дальних подступах

Комплекс дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э разработки НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») сможет обнаруживать безэкипажные катера на необходимом удалении. Об этом «Известиям» рассказал главный конструктор изделия Игорь Глебов.

Техническая проблематика состоит в том, что обнаружить малоразмерную цель на водной поверхности средствами активной радиолокации довольно затруднительно. Более перспективный способ — отследить в пассивном режиме сигналы управления дрона. Однако при использовании противником каналов управления на основе спутниковой сети Starlink обмен информацией происходит при помощи антенны, излучение которой направлено преимущественно вверх. В горизонтальной же плоскости распространяются побочные сигналы значительно меньшей мощности. Их-то и приходится детектировать.

— Сейчас мы можем обнаруживать их каналы обмена информацией, — утончил конструктор. — Сложность обнаружения связана с особенностями приема слабого сигнала, полученного в результате побочных излучений. В итоге дальность их обнаружения получается незначительной. При адаптации алгоритмов обработки сигналов под конкретную задачу можно достичь существенно больших результатов.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

По словам разработчика, комплекс ЧВА превосходит зарубежные аналоги. У него более широкий частотный диапазон работы, меньшие требования по размещению антенных устройств, лучше массогабаритные характеристики и существенно ниже стоимость.

26 июня на совещании, посвященном вопросам кораблестроения, Владимир Путин напомнил, что степень геополитического напряжения в современном мире возрастает, поэтому нужно просчитывать все возможные риски и планировать адекватный ответ.

— Наш флот должен быть защищен от атак даже на дальних подступах, поэтому необходимо развивать его разведывательную авиацию, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, — сказал президент.

«Пора заниматься флотом»

Комплекс, который будет обнаруживать БЭКи на подходах к нашим берегам и кораблям, — необходим, рассказал «Известиям» капитан I ранга Василий Дандыкин.

— Совещание, где Верховному главнокомандующему лично докладывал главком ВМФ Моисеев, в таком формате прошло впервые. Обычно такое происходило только на парадах, — уточнил он. — Россия — океанская морская держава, и сейчас настала пора заниматься флотом, потому что происки неприятеля ощутимы, в том числе и в применении БЭКов на воде и под. В частности, они несут опасность как для наших атомных субмарин, так и надводных кораблей. На салоне в Санкт-Петербурге был уже представлен образец комплекса дальнего радиотехнического мониторинга, думаю, в ближайшее время он может появится и на Черном море.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк Источник изображения: iz.ru

Как объяснил «Известиям» ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев, БЭКи — малая цель, поэтому обнаружение их традиционными средствами радиолокации практически неосуществимо.

— Они малозаметные на фоне воды, поэтому единственный способ обнаружения их — по сигналу управления, — отметил он. — Если сигнал управления идет по горизонту, а не по спутнику, то обнаружить такие средства гораздо легче. Но, к сожалению, противником используется Starlink с узконаправленным вверх сигналом, что делает дальность обнаружения довольно маленькой. И здесь уже зависит от того, как легко комплекс перенастраивается и быстро реагирует в широком спектре рабочих частот. В этом случае это будет хорошая помощь для наших моряков и береговых подразделений.

По мнению эксперта, пока самым эффективным способом борьбы с БЭКами остается спутниковая радиоэлектронная борьба, когда перекрывается диапазон частот, на которых осуществляется управление.

Заглянуть за радиогоризонт

По словам представителя НИИ, комплекс дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА позволяет обнаруживать работающие радиоэлектронные средства морского, наземного и воздушного базирования.

— В комплекс входит антенное устройство с приемником и внутрикорабельная часть — приборы обработки информации и отображения. Комплекс пассивный, поэтому при работе он не дает излучения и противник факт его работы не обнаруживает, — объяснил он.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

При приеме информации производится технический анализ принятого сигнала — определяются его параметры и сравниваются с имеющейся базой эталонов. В большинстве случаев комплекс обнаруживает цель с точностью до типа средства, в ряде случаев, если есть отличительные признаки, и до экземпляра. Например, такая-то станция установлена на таком-то корабле.

— Поскольку это пассивное средство, оно дает направление на источник излучения. После этого информация выдается в спрягаемую систему обработки информации, и дальше командование на ее основе принимает необходимое решение. Хорошо они работают в связке с активными радиолокационными системами. Теперь получается, что точка на экране, это не просто точка — большой объект — например, авианосец Eisenhower. Дальше уже командир корабля принимает решение, — отметил Игорь Глебов.

Дальность обнаружения источников излучения — дальше радиогоризонта. Это достигается за счет особенностей распространения радиоволн над водной поверхностью. Штатно ЧВА сейчас стоит на кораблях и береговых постах.

— Один из заказов, который мы сейчас делаем, — это мобильное исполнение. Например, на базе КамАЗа. Тенденция сейчас — мобильность. Для оперативного вскрытия обстановки в заданном районе только мобильное средство может обеспечить успешное решение задачи, — объяснил разработчик.

Юлия Леонова

Владимир Матвеев