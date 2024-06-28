Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Бизнес и ничего личного

215
0
0
Бизнес и ничего личного
Бизнес и ничего личного.
Источник изображения: belvpo.com

На прошедшей неделе в Израиле утвердили планы боевых действий для наступления на Ливан. Спустя несколько дней стала появляться информация об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь, о безнаказанности искусственно созданного Штатами и Британией государственного образования говорилось уже неоднократно.

Более того, с экономической точки зрения, длящийся уже много лет конфликт на Ближнем Востоке имеет скрытую цену. Он не только сдерживает развитие бизнеса, туризма и торговли, но главное отпугивает инвесторов в регионе.

Примечательно, что еще полвека назад расходы на войну чуть не разорили Израиль. И теперь после каждого обострения палестино-израильского конфликта возникают вопросы: как дорого обходится война еврейскому государству? И кто является главным спонсором?

Эксперты и ученные, изучившие влияние конфликтов на экономику Израиля в последние десятилетия, отвечают на этот вопрос двояко. С одной стороны, речь идет в абсолютном выражении расходов на вооруженные силы, спецслужбы и восстановление разрушений. Важно отметить, что частично эти расходы покрывают государства-доноры, в первую очередь – США. С другой стороны, постоянные конфликты порождают теневой бизнес. При этом основные бенефициары – оборонные предприятия США, Великобритании и ЕС.

Примечательно, что как демократы, так и республиканцы всегда с упоением финансировали ключевого союзника США на Ближнем Востоке. В итоге Израиль оказался крупнейшим получателем американской помощи после Второй мировой войны. В целом, США в период с 1946 по 2024 г. спонсировали Израиль на сумму более 210 млрд. долларов. При этом, за последние 15 лет сумма составила почти 50 млрд. долларов.

Между тем, Вашингтон уже пообещал предоставить новую военную помощь еврейскому государству, в случае начала полномасштабного конфликта с Хезболлой в Ливане. Об этом стало известно после встречи главы Совета национальной безопасности Израиля Ц.Ханегби и министра стратегического планирования Р.Дермера со своими американскими коллегами в Вашингтоне.

Таким образом, на заявления звучащие от высшего руководства США «Мы не хотим эскалации конфликта, не хотим большой войны» стоит задать встречные и уместные вопросы, хоть и риторические: Кто долгие годы спонсировал все эти войны? Кто стравливал между собой шиитов, суннитов и алавитов в регионе?

Стоит отметить, что для американского истеблишмента, как правило, работает только один принцип – бизнес и ничего личного.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Ливан
США
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
17.10.2012
Без помощи извне
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
07.09.2011
Продавать оружие на новый Ближний Восток России будет непросто ("The Jerusalem Post", Израиль)
24.01.2011
Записка бывшего посла США в России об экспорте российских вооружений – WikiLeaks
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
07.03.2007
НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НИКАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ С РОССИЕЙ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.