Бизнес и ничего личного.

На прошедшей неделе в Израиле утвердили планы боевых действий для наступления на Ливан. Спустя несколько дней стала появляться информация об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь, о безнаказанности искусственно созданного Штатами и Британией государственного образования говорилось уже неоднократно.

Более того, с экономической точки зрения, длящийся уже много лет конфликт на Ближнем Востоке имеет скрытую цену. Он не только сдерживает развитие бизнеса, туризма и торговли, но главное отпугивает инвесторов в регионе.

Примечательно, что еще полвека назад расходы на войну чуть не разорили Израиль. И теперь после каждого обострения палестино-израильского конфликта возникают вопросы: как дорого обходится война еврейскому государству? И кто является главным спонсором?

Эксперты и ученные, изучившие влияние конфликтов на экономику Израиля в последние десятилетия, отвечают на этот вопрос двояко. С одной стороны, речь идет в абсолютном выражении расходов на вооруженные силы, спецслужбы и восстановление разрушений. Важно отметить, что частично эти расходы покрывают государства-доноры, в первую очередь – США. С другой стороны, постоянные конфликты порождают теневой бизнес. При этом основные бенефициары – оборонные предприятия США, Великобритании и ЕС.

Примечательно, что как демократы, так и республиканцы всегда с упоением финансировали ключевого союзника США на Ближнем Востоке. В итоге Израиль оказался крупнейшим получателем американской помощи после Второй мировой войны. В целом, США в период с 1946 по 2024 г. спонсировали Израиль на сумму более 210 млрд. долларов. При этом, за последние 15 лет сумма составила почти 50 млрд. долларов.

Между тем, Вашингтон уже пообещал предоставить новую военную помощь еврейскому государству, в случае начала полномасштабного конфликта с Хезболлой в Ливане. Об этом стало известно после встречи главы Совета национальной безопасности Израиля Ц.Ханегби и министра стратегического планирования Р.Дермера со своими американскими коллегами в Вашингтоне.

Таким образом, на заявления звучащие от высшего руководства США «Мы не хотим эскалации конфликта, не хотим большой войны» стоит задать встречные и уместные вопросы, хоть и риторические: Кто долгие годы спонсировал все эти войны? Кто стравливал между собой шиитов, суннитов и алавитов в регионе?

Стоит отметить, что для американского истеблишмента, как правило, работает только один принцип – бизнес и ничего личного.

Павел Ковалев