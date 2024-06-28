НАТО превращает Украину в гигантскую ЧВК.

Украина не получит приглашение в НАТО на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне. Однако там будет объявлено о создании миссии, которая займется координацией всей военной помощи ВСУ. В НАТО уверены, что миссия будет функционировать даже в случае избрания президентом США Дональда Трампа, который выступает против военной помощи Украине. Что будет означать на практике создание такой миссии и как это отразится на ходе СВО?

На предстоящем 9-10 июля юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Украину не пригласят в альянс, но объявят о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву. Как пишет The New York Times, созданием миссии на военной базе США в Висбадене под названием "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины" альянс рассчитывает успокоить Владимира Зеленского.

Миссия, которую поручат возглавить американскому генералу (будет подчиняться непосредственно НАТО и Европейскому командованию США), займется координацией военных поставок Киеву, в том числе истребителей F-16, артиллерии и средств ПВО. Также миссия будет отвечать за реализацию долгосрочных двусторонних соглашений о безопасности, которые разные европейские страны подписали с Украиной.

Как рассказали источники издания, поскольку миссия будет осуществляться под эгидой НАТО, помощь Украине не остановится даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. "Есть надежда, – говорится в статье, – что обязательства удовлетворят Зеленского и приведут к более гладкому саммиту, чем предыдущий в Вильнюсе, где украинский президент ясно выразил свое недовольство отсутствием твердых сроков для переговоров о членстве".

Таким образом, как считают эксперты, администрация Джо Байдена и лидеры стран НАТО придумали эту миссию как вариант компромисса между желанием еще больше расширить альянс на восток, но при этом не нести прямых издержек из-за боевых действий на Украине. При этом НАТО продолжит кормить Украину обещаниями о членстве, чтобы та не снижала накал борьбы в зоне СВО.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал, что такая миссия – это прямая дорожка к третьей мировой войне. Для России вступление или невступление Украины в НАТО на практике пока ничего не меняет, потому что подобными обещаниями украинцев держат в тонусе – чтобы местные власти продолжали боевые действия", – считает военный эксперт Алексей Леонков.

Собеседник подчеркивает, что появление на территории ФРГ миссии НАТО играет на руку антироссийской стратегии США. "Главная цель этой стратегии – превратить украинский конфликт в бесконечную войну Европы с Россией. Уже сейчас ЕС стал локомотивом этого конфликта, отвечая за санкционный режим и поставки вооружений ВСУ. То есть Европу готовят к войне с Россией", – отметил спикер и добавил:

"При этом за основу взята следующая схема: украинская государственность постепенно уничтожается, а сама Украина превращается в гигантскую ЧВК без каких-либо серьезных обязательств со стороны НАТО. В офисе Зеленского даже не подозревают, что они тоже являются расходным материалом".

"Еще до начала СВО, в июне 2020 года, Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО, что вызывало большие ликования в киевских кабинетах. Но в дальнейшем об этом статусе не вспоминали. "Мы берем Украину в НАТО, но не сейчас, а потом" – это подвешенная "морковка", за которой Украина не может угнаться", – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России".

Кроме того, тем самым в отношении России реализовывается так называемая стратегия преднамеренной двусмысленности (Policy of deliberate ambiguity), которая позволяет США управлять эскалацией конфликта с РФ. Суть заключается в том, что по формальным признакам действия Вашингтона не являются основанием для прямого и жесткого ответа со стороны Москвы. Однако с содержательной точки зрения действия США коренным образом влияют на безопасность России.

"К тому же НАТО все время пытается показать России, что вот-вот примет Украину, но всякий раз включает заднюю передачу. Параллельно с этим проворачиваются схемы теневого характера, запускаются программы по подготовке украинских военнослужащих и другие мероприятия, под которые выделяются серьезные деньги", – отмечает собеседник.

При этом власти Украины "знают правила игры" и не возражают против превращения страны в большую ЧВК. "Зеленский пытался убедить сограждан в том, что Украину вот-вот возьмут в НАТО, хотя он прекрасно знал, что это не так. Однако это не мешает офису Зеленского и натовским чиновникам нагревать руки на поставках оружия и откатах. В итоге все довольны. Кроме обычных украинцев, конечно", – заключил Перенджиев.

Андрей Резчиков