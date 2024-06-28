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ТАСС

Кеннеди-младший назвал безумием то, что Украина упустила мирное соглашение в 2022 году

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Роберт Кеннеди - младший
Роберт Кеннеди - младший.
Источник изображения: Jamie McCarthy/ Getty Images

Теперь Украина может потерять гораздо большую территорию, считает независимый кандидат на выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди - младший назвал безумием тот факт, что Украина упустила возможность заключить мирное соглашение с Россией в 2022 году.

"Настолько безумно, что Украина могла бы заключить гораздо лучшее мирное соглашение, если бы мы позволили им сделать это через пару недель после начала конфликта. Мы оказали давление на [президента Украины Владимира] Зеленского <...>, чтобы он отклонил это предложение", - написал он в X (ранее Twitter).

"Теперь Украина может потерять гораздо большую территорию после [потери] сотен миллиардов долларов и десятков тысяч бессмысленно потерянных жизней. Спасибо, [госсекретарь США] Энтони Блинкен", - указал Кеннеди-младший.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. 

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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