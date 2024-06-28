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ТАСС

Киев ждет, что НАТО на саммите возьмет на себя долгосрочные финансовые обязательства

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Президент Украины Владимир Зеленский также надеется, что будут приняты решения об усилении роли альянса в тренировках ВСУ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Киев ожидает, что на саммите НАТО в Вашингтоне будут приняты решения о долгосрочных финансовых обязательствах блока, а также об усилении роли альянса в тренировках украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Провел встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Главное внимание - подготовке к вашингтонскому саммиту НАТО. Ожидаем решения по усилению роли альянса в координации помощи в сфере безопасности и тренировок украинских военных, а также долгосрочных финансовых обязательств для стабильной поддержки Украины", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи в Брюсселе.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Как сообщила газета The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева "мост в НАТО" успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в прошлом году. Тогда на саммите в Вильнюсе Зеленский открыто выражал недовольство тем, что Украине не объявили четких сроков вступления в НАТО. Кроме того, в Вашингтоне ожидается принятие решения о создании новой структуры для помощи Киеву в Висбадене вместо того, чтобы предоставить Украине гарантии вступления в альянс.

Вечером 27 июня постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Киев не получит приглашение в НАТО на саммите в июле. При этом она подтвердила, что страны альянса работают над созданием новой структуры для координации помощи Украине, которая станет альтернативой приглашению в альянс. 

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