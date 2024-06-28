«Это вариант для полиции»: Украинские военные раскритиковали канадские бронеавтомобили Senator

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Канадские бронеавтомобили Senator оказались «ограниченно полезными» на линии фронта, пишет CBC News со ссылкой на заявления украинских военных.

Канадские бронеавтомобили Senator в новой версии MRAP, поставленные на Украину компанией Roshel Smart Armored Vehicles, оказались не такими уж и хорошими, как их расписывали канадцы. По словам украинских военных, бронеавтомобиль очень капризный, не подходящий для езды по бездорожью, да и вообще не приспособлен к боевым действиям.

По словам командира подразделения беспилотников 92-й бригады ВСУ Юрия Федоренко, бронеавтомобили Senator больше подходят для полицейских, а не для военных. Но при отсутствии альтернативы приходится использовать и их.

Они не предназначены для езды по бездорожью. Это вариант для полиции, для охраны общественного порядка, но он выполняет свою задачу. Когда альтернативы нет, это то, что нам нужно,

- заявил Федоренко.

Senator MRAP – это противоминный вариант бронеавтомобиля Senator. Создан на базе модифицированного шасси Ford F-550. Как утверждается производителем, машина отличается высокой устойчивостью при обстреле пулями патрона 7,62х39 мм. Усиление днища и всей конструкции обеспечивает защиту перевозимых бойцов (до 12 солдат, включая водителя и командира) от взрыва мины мощностью 6 кг ВВ.

Ранее Канада обещала поставить до 1 тысячи бронеавтомобилей Senator, в том числе до 200 единиц в новой версии MRAP. Причем около 500 канадских броневиков ВСУ получили еще в прошлом году.