Войти
Военное обозрение

«Это вариант для полиции»: Украинские военные раскритиковали канадские бронеавтомобили Senator

219
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Канадские бронеавтомобили Senator оказались «ограниченно полезными» на линии фронта, пишет CBC News со ссылкой на заявления украинских военных.

Канадские бронеавтомобили Senator в новой версии MRAP, поставленные на Украину компанией Roshel Smart Armored Vehicles, оказались не такими уж и хорошими, как их расписывали канадцы. По словам украинских военных, бронеавтомобиль очень капризный, не подходящий для езды по бездорожью, да и вообще не приспособлен к боевым действиям.

По словам командира подразделения беспилотников 92-й бригады ВСУ Юрия Федоренко, бронеавтомобили Senator больше подходят для полицейских, а не для военных. Но при отсутствии альтернативы приходится использовать и их.

Они не предназначены для езды по бездорожью. Это вариант для полиции, для охраны общественного порядка, но он выполняет свою задачу. Когда альтернативы нет, это то, что нам нужно,

- заявил Федоренко.

Senator MRAP – это противоминный вариант бронеавтомобиля Senator. Создан на базе модифицированного шасси Ford F-550. Как утверждается производителем, машина отличается высокой устойчивостью при обстреле пулями патрона 7,62х39 мм. Усиление днища и всей конструкции обеспечивает защиту перевозимых бойцов (до 12 солдат, включая водителя и командира) от взрыва мины мощностью 6 кг ВВ.

Ранее Канада обещала поставить до 1 тысячи бронеавтомобилей Senator, в том числе до 200 единиц в новой версии MRAP. Причем около 500 канадских броневиков ВСУ получили еще в прошлом году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Продукция
F-5
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.05.2024
На Украине заключили в антидроновую клетку канадского «Сенатора»
24.02.2009
Aero India 2009
20.11.2008
Богуслаев "разогнал" китайцев
19.11.2008
Иран расширяет производство. В дополнение к уже освоенному Ан-140, Исламская республика покупает лицензию на выпуск Ан-148
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
11.12.2007
Страны Юго-Восточной Азии наращивают расходы на оборону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.